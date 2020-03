Ces précautions pour éviter le coronavirus peuvent sembler extrêmes, mais …

Observations | Opinion

Brian Malow s’appelle «le premier comédien des sciences de la Terre» – et qui suis-je en désaccord? Même Malow ne trouve rien de drôle à propos de la pandémie de COVID-19, bien sûr. Il a encore quelque chose d’utile à dire, bien que sur les nouvelles précautions qu’on nous demande soudainement de prendre. Ils peuvent sembler excessifs, voire draconiens. Mais ce n’est pas la bonne façon d’y penser. Voici comment il l’explique:

Michael D. Lemonick

Michael D. Lemonick est rédacteur en chef d’opinion pour Scientific American et auteur, plus récemment, de The Perpetual Now: A Story of Amnesia, Memory and Love. Pendant 21 ans, il a été rédacteur scientifique pour le magazine Time.

