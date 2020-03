Ces sites sont identifiés comme présentant un risque élevé de propagation du coronavirus.

Les fans de sport et de “fit life” ont de mauvaises nouvelles, car les gymnases ont été identifiés comme des sources d’infection pour la propagation du coronavirus. parce que ces endroits sont pleins de sueur.

Le docteur Norman Swan, qui est également journaliste qualifié, a déclaré que l’humidité est un environnement idéal pour la propagation des germes. “Vous avez ces grands hommes qui font de l’exercice et qui pompent, et vous ne savez jamais, aucun d’eux pourrait être un «super épandeur»“Il a dit à ABC.

Cependant, cela ne signifie que vous devez arrêter les activités dans ces centres d’exercice, mais vous devez être extrêmement prudent pour utiliser l’équipement.

“Cela ne signifie pas que vous arrêtez d’aller au gymnase, vous devez plutôt être très prudent sur place. Vous devez vous assurer nettoyer l’équipement avant et après utilisationLe Dr Swan a expliqué.

Comment réduire les risques dans le gymnase:

Le médecin est diplômé de l’Université d’Aberdeen, en Écosse, a également expliqué que tant que l’équipement est utilisé, les gens doivent s’assurer de se nettoyer les mains avec un gel antibactérien.

En plus de cela, le public doit éviter d’entrer dans les saunas, car la chaleur n’est pas suffisante pour tuer les germes. “Je n’irais pas près d’une zone humide, pour être honnête“Il a déclaré. Aussi, ceux qui ont des symptômes comme la toux ou l’éternuementils devraient éviter d’aller aux gymnases jusqu’à ce qu’ils soient bien.

Cependant, le Dr David Thomas, professeur de médecine et directeur de la Division des maladies infectieuses de la Johns Hopkins University School of Medicine, a déclaré au New York Times qu’ils étaient ceux qui fréquentent les églises les plus à risque de contracter Covid-19, que les personnes qui font de l’exercice dans les gymnases.

Tandis que les propriétaires de gymnases ont travaillé dur pour éviter les contacts entre les clients et le personnel, désinfectant fréquemment l’équipement d’exercice. Le fLes chœurs sont à proximité et se serrent souvent la main.

Ces avertissements sont venus juste quelques jours après le président américain, Donald Trump, fais savoir que Le voyage est suspendu entre le pays qu’il dirige et l’Europe, à partir de ce vendredi et pendant 30 jours.

La mesure est entrée en vigueur ce vendredi à minuit et le Royaume-Uni est le seul pays excepté.

“Depuis le début [de la epidemia] Nous avons interdit la circulation en provenance de Chine et lancé la première quarantaine nationale obligatoire en 50 ans. Nous déclarons une urgence sanitaire et émettons les plus grands avertissements concernant les voyages dans les pays touchés par cette horrible maladie. En prenant ces mesures, nous avons vu beaucoup moins de cas aux États-Unis qu’en Europe aujourd’hui “, a déclaré Trump.

“L’Union européenne n’a pas pris les mêmes précautions. En conséquence, plusieurs foyers ont été créés aux États-Unis en raison de voyageurs en provenance d’Europe “, a-t-il ajouté.

“Après avoir consulté les plus grands experts gouvernementaux de la santé, nous avons décidé de prendre des mesures difficiles mais nécessaires pour prendre soin de la santé et du bien-être des Américains.. Pour éviter l’arrivée de nouveaux cas sur nos côtes, nous allons suspendre les voyages entre l’Europe et les États-Unis pendant 30 jours à partir de vendredi à minuit », a-t-il déclaré mercredi dernier.