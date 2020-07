C’est ainsi que Carlos Rivera a changé depuis qu’il a commencé sa carrière il y a 16 ans

Carlos Rivera célèbre aujourd’hui le début de sa carrière musicale en soutenant des initiatives pour aider les enfants et avec un message tendre pour féliciter sa petite amie Cynthia Rodríguez (Photo: Instagram de Carlos Rivera)

À l’été 2004, un humble jeune homme de Huamantla, Tlaxcala, a été couronné premier vainqueur de la troisième génération de La Academia. Après 16 ans de succès retentissant, non seulement au Mexique mais dans le monde entier, Carlos Rivera célèbre aujourd’hui le début de sa carrière musicale en soutenant des initiatives pour aider les enfants et avec un message tendre pour féliciter sa petite amie Cynthia Rodríguez, qui a également émergé des rangs de l’émission de télé-réalité Azteca.

Il semble que c’était hier lorsque la chanteuse a pris la couronne du spectacle musical qui a ouvert les portes du monde du divertissement et a soudainement quitté l’héritage familial. « Mon destin était d’être un enseignant comme ma mère ou un éleveur comme mon père », a avoué . en août 2017.

Cette déclaration semblait irréelle pour un chanteur et acteur recherché de plusieurs productions musicales de renommée internationale, mais pas si loin des expériences de milliers de Mexicains nés dans les zones rurales du pays.

« J’ai travaillé et combattu même si tout le monde me traitait de fou, parce que nous n’avions ni contacts ni argent pour le faire. Mais je l’ai fait et je me bats toujours ici », a-t-il déclaré.

Il a joué dans les mises en scène Bésame mucho, Orgasmos, la comédie, Beauty and the Beast et Mamma Mía. (Photo: Instagram de Carlos Rivera)

Après son passage à La Academia, où il a partagé la scène avec Hiromi Hayakawa, il a joué dans les mises en scène Bésame mucho, Orgasmos, la comédie, Beauty and the Beast et Mamma Mía.

Sa carrière a été internationalisée en jouant dans la comédie musicale Le roi Lion En Espagne, où il a remporté le prix «Revelation Actor» aux Broadway World Spain Awards en 2012. Des années plus tard, il est revenu à la tête de la distribution de cette œuvre, mais maintenant au Mexique, où il est devenu le spectacle le plus rentable de l’histoire du pays.

Avec cette performance, Carlos Rivera est devenu le premier Mexicain à jouer dans la comédie musicale dans deux pays. Il a également collaboré avec Disney Pixar sur la bande originale du film. Noix de coco et a prêté sa voix à nouveau pour Simba, mais pour la version d’action en direct de Le roi Lion.

L’artiste mexicain Il a obtenu plusieurs reconnaissances pour son travail., comme les quatre disques d’or pour ses albums studio Carlos Rivera, Mexicano, il n’existerait pas et je crois; en plus de deux disques de platine pour ses deux derniers disques; Il a également reçu le prix Antena CIRT pour le mérite artistique artistique, deux prix Dial et le prix dans la catégorie Ballade sur les lunes de l’Auditorium national.

La chanteuse de 34 ans a également collaboré pour former d’autres artistes. C’est en 2014 qu’il a travaillé comme conseiller de Malú dans l’édition La Voz Kids en Espagne et au Mexique, son équipe a remporté la première place de l’édition 2018, lorsque l’interprète espagnole, Cristina Ramos, a été couronnée; l’année dernière, il a également participé à l’édition pour enfants à côté de Lucero et en 2020, il a accompagné le chanteur également italien, Laura Pausini, dans L’antenne vocale 3.

La chanteuse de 34 ans a également collaboré pour former d’autres artistes. (Photo: Instagram Carlos Rivera)

Cette année, il a changé sa carrière musicale. Effectuez toujours des ballades romantiques il a risqué de collaborer avec Becky G et Pedro Capó pour la chanson Perdre la tête, un thème plus dansant qui fut bientôt placé parmi le goût du public qui suit de près la carrière des artistes.

« Je ne considère pas cela comme une chanson urbaine, même si elle a le rythme du dembow, car pour moi ce sont les sons de la pop d’aujourd’hui », co-auteur de la pièce avec les Colombiens Cali et El Dandee, défend la mode.

À cette chanson Ya pasá a été ajoutée, qui est née de une collaboration avec Save the Children, au milieu de la crise sanitaire des coronavirus qui sévit dans le monde depuis le début de 2020.

Les bénéfices de cette participation seront destinés à soutenir les filles et les garçons les plus vulnérables à la pandémie causée par COVID-19.

Carlos Rivera a réussi à consolider sa carrière artistique sans révéler les détails de sa vie privée. (Photo: Instagram de Carlos Rivera)

Toujours étanche

Carlos Rivera a réussi à consolider sa carrière artistique sans révéler les détails de sa vie privée. Malgré ce que les gens pensent, l’artiste gère avec prudence les aspects familiers et même sentimentaux, sans jusqu’à maintenant et après presque quatre ans, confirmant la prétendue cour qu’il entretient avec l’ex-universitaire également Cynthia Rodríguez.

«J’essaie de rester en dehors de cela et j’ai appris que c’est mieux pour moi. J’ai préféré donner du poids à ma carrière, ce qui m’a coûté beaucoup d’efforts, et ne pas spéculer que si je veux avoir des enfants », a défendu son attitude dans une interview avec ..

Tout à fait contraire au silence qu’il a toujours montré, mais sans être très clair sur leur relation, Rivera a dédié un tendre message à qui l’on spécule est sa petite amie depuis 2016.

« Heureux XV précieux. Je ne connais personne qui travaille avec autant d’amour, de discipline et de joie en même temps. Vous méritez les plus belles choses de cette vie. ❤️ », a-t-elle écrit dans les commentaires d’un post publié sur Instagram par Cynthia Rodríguez, qui célèbre également son diplôme de La Academia, mais elle est la quatrième génération.

Rivera a dédié un message tendre à quelqu’un qui est supposé être sa petite amie depuis 2016. (Photo: Instagram de Carlos Rivera)

