C’est ainsi que le redoutable coronavirus ou Covid-19 se propage d’une personne à l’autre (VIDEO)

Comme le Covid-19 ou coronavirus se propage de façon exponentielle une fois qu’il a eu contact avec les malades.

Autrement dit, si un médecin prend soin d’un patient atteint de coronavirus et à la fin de l’examen ne se lave pas les mains ou n’utilise pas de gel antibactérien, lorsqu’il salue un autre patient ou médecin le virus le dépasserait. Et plus tard, ces deux personnes rentraient chez elles pour s’infecter mutuellement.

Pour cette raison, le Washington Post a publié simulation de mesures qui pourrait arrêter la pandémie, car il est mise en quarantaineCependant, la plupart des gens ne peuvent pas rester à la maison et, par conséquent, le virus continue la courbe de récupération est lente

Cependant, lors de la mise en œuvre du mesures de distanciation sociale le nombre d’infections est réduit et la courbe de récupération est plus élevé.

Sur la base de ce qui précède, les experts ont déterminé que si les deux mesures sont combinées, les contagions diminuent, c’est-à-dire une de chaque 8 personnes l’attraperaient, ce qui aiderait trop le contrôle de la pandémie.

Au Mexique, jusqu’à présent, la distance sociale n’a pas été pleinement mise en œuvre, mais le pays ne présente 83 patients infecté par coronavirus.

Avec des informations de Millennium