C’est ainsi que les aéroports américains font face à l’avancée du coronavirus

Des chambres vides, juste une poignée de personnes voyageant avec des masques … Ce sont les aéroports des États-Unis ces jours-ci, comme en témoignent les vidéos prises par le journaliste Fabián Waintal à New York et Los Angeles.

“New York ressemble à une ville fantôme”, a assuré le journaliste argentin, avant de partir pour la Californie.

De nos jours, lorsque les Américains profitent des jours de relâche, les aéroports sont souvent bondés. Mais ce n’est pas le cas à une époque où le coronavirus a les États-Unis et le monde à bout.

Sur les images, vous pouvez voir comment la base aérienne est pratiquement vide. La plupart des gens qui voyagent il le fait avec des masques. Les responsables de l’aéroport, en revanche, ne sont pas autorisés à les porter, mais les gants le sont. Sans exception. De plus, si quelqu’un présente des symptômes du virus, il doit rester à la maison.

Dans les aéroports, il y a aussi des équipes de désinfection et les travailleurs nettoient plus fréquemment sièges, fenêtres et toutes sortes d’éléments pouvant être en contact avec les passagers.

Déjà sur le sol californien, Waintal a montré comment dans l’un des centres de vente en gros les plus importants de Los Angeles, des dizaines de personnes se rassemblent pour s’approvisionner en produits et en nourriture. Sur ce site, “seulement 25 personnes à la fois peuvent participer”.

Compte tenu de ce panorama, les autorités ont demandé à la population d’éviter les réunions de plus de 10 personnes et de ne pas visiter les espaces publics tels que les restaurants, les bars ou les gymnases.

Les aéroports souffrent de la crise des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes nord-américaines ont annoncé des coupes drastiques dans leurs plans de vol à partir de lundi en réponse à l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour les voyageurs en provenance d’Europe, qui s’étendra lundi soir au Royaume-Uni et en Irlande. American Airlines, par exemple, Il prévoit de réduire sa capacité sur les vols internationaux de 75% par rapport à l’année dernière. Cela a contraint les compagnies aériennes à garder leurs avions au sol, ce qui génère un fort impact économique.

Peur généralisée, fermetures de frontières et interdictions de voyager Ils ont conduit à l’annulation de quelque 185 000 vols.

La pandémie “C’est pire que le 11 septembre pour l’industrie du transport aérien”, a estimé ce mardi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, faisant référence aux attaques de 2001 contre le pays.

C’est une “situation sans précédent” et “personne ne sait combien de temps elle durera ou quel sera son impact”, a déclaré Brendan Sobie, analyste indépendant du secteur basé à Singapour. “D’ici fin mai 2020, la plupart des compagnies aériennes du monde feront faillite”, a, pour sa part, alerté le cabinet d’analyse de marché CAPA.

Face à ces perspectives sombres, les compagnies aériennes s’attendent à être secourues par les autorités, tout comme les banques ont été secourues lors de la crise mondiale de 2008. Les compagnies aériennes américaines, qui ont dû suspendre des millions de vols et routes transatlantiques, ainsi que le gel commandes, Ils ont un besoin urgent de 25 milliards de dollars et du même montant en prêts à court et moyen terme.

“Nous devons soutenir les compagnies aériennes. Ce n’est pas de leur faute »Le président Donald Trump a déclaré à la Maison Blanche, sans annoncer jusqu’à présent de mesures concrètes.