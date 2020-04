C’est ainsi que l’Europe se prépare au manque de confiance

Lediminution du nombre de décès au cours des dernières 24 heuresDans certains pays où COVID-19 a été particulièrement meurtrier, il peut nourrir un léger optimisme qui se traduit par les premiers plans deassouplir le confinement de la population.

L’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, trois des pays les plus touchésen raison de la pandémie, ils ont offert des chiffres relativement meilleurs, ce qui a fait naître un léger espoir de retour relativement prochain à une certaine normalité, non pas totale, mais partielle.

En Espagne, avec lele plus faible nombre de morts depuis plus d’un moiset plus guérie que les nouvelles infections depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires considèrentcontrôlé la pandémieet préparer un lent retour à la normale progressivement et endifférentes phases.

Après avoir enregistré 288 décès ce dimanche, sur 288, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, les chiffres ont connu un léger rebond lundi, avec 1831 nouveaux cas enregistrés et 331 décès au cours des dernières 24 heures, selon les dernières données fournies par le Ministère de la santé.

Au total, depuis le début de la pandémie, il y a eu 209 465 cas positifs, 23 521 décès et plus de 100 000 récupérés.

L’Exécutif espagnol prévoit d’approuver ce mardi unplan de sortie du confinement actuel d’une grande partie de la population, qui sera “progressive” en plusieurs phases, et qui débutera plus tôt dans les territoires où l’épidémie est plus maîtrisée.

L’Italie enregistre 199 414 cas totaux de coronavirus, avec une augmentation de 1 739 au cours des dernières 24 heures, un chiffre très bas qui confirme que la courbe de contagion baisse. Le bilan des morts atteint désormais 26.977, avec 333 de plus enregistrés le dernier jour, un chiffre supérieur aux 260 de dimanche mais bien moins que ces dernières semaines, selon les données proposées aujourd’hui par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli.

L’Italie commencera à réactiver son économie à partir du 4 mai prochain etD’ici juin, elle aura déjà ouvert ses musées, bibliothèques, bars, coiffeurs ou restaurants.

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le nombre de décès par jour par COVID-19 dans les hôpitaux britanniques est tombé à 360 ce lundi, en deçà des 413 décès signalés ce dimanche et des 813 décès samedi dernier, a rapporté le ministre britannique de la Santé Matt Hancock.

En tout,21 092 patients hospitalisés au Royaume-Uni sont décédés de la maladiedepuis le début de la pandémie, alors que le nombre de cas confirmés au cours des dernières 24 heures s’élevait à 4 031, après avoir effectué 37 022 tests au cours de cette période.

Lele manque de confiance dans les Balkans entre dans une nouvelle phase ce lundi, lorsque pour la première fois les personnes de plus de 65 ans peuvent quitter leur domicile dans une partie de la Bosnie-Herzégovine, tandis qu’en Serbie, les coiffeurs et les gymnases rouvrent.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a annoncé ce lundi quetiendra des audiences orales le 25 mai prochain, après que le coronavirus a provoqué le report de ceux des dernières semaines en raison de restrictions sanitaires et de mouvement.

Recommandations

En ce qui concerne la commodité de se conformer auxrecommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), son PDG, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné ce lundi queles États ne peuvent être contraints de se conformerMais il a assuré que les pays qui le font obtiennent de meilleurs résultats. “Les pays qui ont suivi nos conseils sont dans une meilleure situation que ceux qui ne l’ont pas fait”, a défendu Tedros en réponse aux doutes sur la gestion de la pandémie par l’OMS, qui ont conduit à des dirigeants tels que le président brésilien Jair. Bolsonaro, pour rejeter certaines de ses recommandations.

Pour sa part,La Russie a diagnostiqué plus de 87 000 cas de COVID-19, dépassant ainsi le nombre de personnes actuellement infectées par la Chine., où le nombre d’infections officielles est de 83 912, selon les données de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré dans une interview au journal Argumenti et Fakti queLa Russie n’a pas encore atteint le pic de la maladieet qu’il pourrait y arriver à la mi-mai.

Le Portugal, qui ajoute 928 décès dus au COVID-19 et 24 027 cas positifs, avec le plus faible taux d’augmentation des infections (0,7%) depuis le début de la pandémie, se prépare àlever l’état d’urgence et assouplir les mesures de confinement du 4 mai prochain.

LaL’Union européenne (UE) a rejeté lundi toute pression étrangèrede modifier son dernier rapport sur la désinformation détectée autour de la pandémie, dans laquelle il pointe la Russie et la Chine comme la source de nombreuses nouvelles et manipulations fausses ou déformées. “Je rejette et réfute absolument toute indication ou plainte selon laquelle, dans nos rapports, nous cédons à tout type de pression extérieure”, a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères de l’UE, Peter Stano, lors de la conférence de presse quotidienne de la Commission européenne, sur des allégations selon lesquelles Les services communautaires avaient cédé à la prétendue pression de la Chine pour adoucir le rapport.

Le tourisme

Malgré l’optimisme relatif en matière de santé, dans le domaine économique, lales prévisions sont encore très négativeset dans certains pays où le tourisme est une activité essentielle, toutes les alarmes se sont déclenchées en raison de l’incertitude à court terme et, surtout, à moyen terme.

Dans ce sens, neuf pays membres, dont l’Espagne, ont demandé lundi à l’UE uneplan de soutien économique au tourisme et harmonisation européennedes critères de mobilité pour la haute saison estivale. “Dans nos pays, le tourisme est une industrie stratégique”, déclare la Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce, Malte, l’Italie, le Portugal, la Roumanie et l’Espagne dans une lettre publiée le même jour que les ministres européens de l’industrie ont tenu une conférence télématique et demander “des mesures coordonnées et différenciées à court et à long terme pour soutenir financièrement l’industrie”.

LaL’économie américaine se contractera entre 20% et 30%au deuxième trimestre à la suite des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, comme l’avait prédit lundi Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison Blanche.

Hassett, dans une interview à la chaîne financière CNBC, a assuré que la chute du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis. Ce sera entre avril et juin le pire depuis la Grande Dépression.

