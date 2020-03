C’est ça l’amour! Un père organise une fête pour son fils trans à cause de son changement de sexe (VIDEO)

Twitter @SillyDrizzy

Un père qui a organisé une fête à son fils pour son premier anniversaire en tant que personne trans C’est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Il s’agit de Dave Scott, un Canadien qui a partagé la joie avec laquelle il a célébré que son fils trans a commencé son traitement à la testostérone.

Ce mois-ci, mon fils de 16 ans a commencé [a tomar] Testostérone. Aujourd’hui, il est à sa fête d’un an, sa Transversaire. Ma cuisine est pleine d’adolescents jouant au pong et nous avons une fontaine de chocolat. C’est un endroit heureux », a écrit Scott fin février avec une vidéo montrant sa joie pendant la célébration.

Eh bien, les enfants sont à l’étage maintenant et il est temps de commencer le dîner. Tacos !!!

Et peut-être qu’un petit crime alimentaire s’est produit. 😀😂

🧅🍫

Et oui, du chocolat a coulé sur ma chemise. Le chocolat liquide est en désordre. 😂🤣 pic.twitter.com/beD4lxtfOj

– Dave ‘SillyDrizzy’ Scott 🇨🇦🏳️‍⚧️🏳️‍🌈❤️ (@SillyDrizzy) 22 février 2020

Et à la fin de la soirée, nous avons décoré des cupcakes et j’ai finalement obtenu une photo avec lui et nos Trans-cakes. 😂😀 pic.twitter.com/jV7rlb82wx

– Dave ‘SillyDrizzy’ Scott 🇨🇦🏳️‍⚧️🏳️‍🌈❤️ (@SillyDrizzy) 23 février 2020

Plus tard, le père aimant a partagé plus de photos avec son fils trans lorsqu’ils ont traversé le processus pour changer officiellement son nom et son sexe.

Donc, une autre étape importante vers le bas. Documents soumis et frais payés.

Le changement de nom et de genre est en cours !!!! 😁😁😀😃😀

💜😊

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 pic.twitter.com/vRTBTcX1Z0

– Dave ‘SillyDrizzy’ Scott 🇨🇦🏳️‍⚧️🏳️‍🌈❤️ (@SillyDrizzy) 13 mars 2020

Avec des informations d’ActitudFem et de la nation LGBTQ.

