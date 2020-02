C’est la maison de Natacha Jaitt un an après sa mort: la photo que son fils lui a dédiée, ses photos préférées et le dressing intact

Les photos de Natacha Jaitt Avec sa famille, ils sont dans presque tous les coins. A la porte d’entrée, dans les chambres, dans le hall, affiché sur un bouchon ou en images. Le dressing reste presque intact, tout comme son maquillage, accumulé dans la salle de bain. Les escaliers peuvent être l’endroit le plus spécial: en tant que vitrine, ils sont exposés les portraits que son fils peint, Valentino, où la figure du conducteur a un rôle particulier. Dans sa chambre maintenant sa fille, Antonella, dort, mais il n’a pas non plus subi de modifications majeures. Ses livres, ses poupées et autres effets personnels restent immobiles, comme si le temps s’était arrêté et qu’ils attendaient toujours l’arrivée de leur propriétaire. A la porte, une affiche: «Méfiez-vous du chat” Son frère, Ulysse, il le regarde et sourit doucement: «C’était son humeur. C’était elle. “

Natacha a vécu à son domicile de Villa Urquiza avec Ulysse et Valentino: le père du mineur, l’acteur Adrián Yospe, est décédée en 2011 et elle était en charge. Après la mort du conducteur, il y a exactement un an, Antonella a quitté Rosario, la ville où elle a toujours vécu et étudié, pour emménager dans la maison laissée par sa mère et accompagner son oncle et son frère dans le moment le plus difficile de leur vie.

«Les voisins me demandent parfois d’où vient le sujet de l’enquête. Mais pas beaucoup. Ils savent que ce n’est pas facile d’en parler tout le temps», Déclare Ulises. Tout en s’accrochant à l’espoir de voir apparaître un indice ou un témoignage permettant de progresser dans l’enquête sur la mort de Natacha, sa famille tente de reconstruire sa vie. La douleur met généralement un frein à cet objectif, mais la mémoire fonctionne comme un moteur pour lever la tête et avancer.

Ils disent que chaque famille est un monde, et dans ce monde le souvenir de Natacha est son héritage: sa forte personnalité, son caractère, ses passions et son sens de l’humour. C’est ainsi que l’oncle et les neveux le comprennent et il n’y a pas de scandale médiatique, d’enquête judiciaire ou de passage du temps qui le modifie. “J’essaie toujours de le garder présent dans mon esprit et dans ce que j’utilise ou fais. Il n’y a pas de temps où elle ne l’est pas, même le moins du monde. Parfois, je sens qu’il apparaîtra par cette porte et il dira: «Bonjour, je suis arrivé!» Et que je vais vous demander: «Où étiez-vous? Teleshow, avant de faire le tour de la maison laissée par sa mère.

Dès la porte d’entrée de la maison on sent la présence du chauffeur, avec des photos de lui en tant que jeune homme et d’autres avec ses deux enfants. Sur le côté, une peinture qu’Antonella expose fièrement, qui porte les marques des mains de sa mère, des siennes et de Valentino.

Elle et Ulysse ils portent Natacha sur leur peau. La jeune danseuse a tatoué un papillon, représentant sa mère, avec ses initiales et la phrase «dans le présent et dans l’au-delà“; et il a son nom et le message “reconnaissant pour tout l’amour que tu m’as donné” Valentino, passionné d’art et dessinateur très jeune, a laissé un amour gravé pour sa mère dans ses tableaux. Exposé dans les escaliers, vous pouvez voir l’un de Lionel Messi, un autre d’un arbre et, ensuite, le plus spécial de tous: un portrait de l’actrice.

L’escalier mène à la chambre de Valentino, à la porte de laquelle il y a plus de photos: la plupart sont de lui comme un enfant avec sa mère, bien qu’il y ait aussi un dessin et une image de son oncle. À côté d’Ulysse. «Natacha était l’ange que j’avais sur cette terre et il m’a donné une maison, qui est celle-ci. Si j’ai cette maison, c’est grâce à elle: Je n’ai pas lavé pour l’avoir, je devrais louer quelque part », dit-il.

La chambre de Natacha, dans laquelle Antonella dort maintenant, reste presque inchangée. Du mobilier avec ses ornements aux peluches, un oreiller Boca Juniors, un bouchon avec plus de photos, ses livres et même son frigobar.

Certains de ses livres incluent “Les femmes qui aiment trop”, Robin Norwood; «Des hommes qui n’aimaient pas les femmes», de Stieg larsson; “Pécheurs et pécheurs”, de Federico Andahazi; et “Quand de bonnes personnes souffrent”, Harold kushner. Il y a aussi le livre autobiographique de Jacobo Winograd. Et d’autres comme “Smart Sexuality”, “The 250 best sex tricks” et un texte sur Kamasutra. “Elle a beaucoup parlé de sexe dans son émission de radio, et elle l’a fait parce qu’elle en a beaucoup lu», Explique Ulises.

De petits ornements peuvent être vus sur l’étagère dans le coin, des lunettes, des poupées, des stylos, l’étoile de David, le faux Martin Fierro qui a conduit à son programme radio et une boîte avec la phrase “aujourd’hui est une bonne journée pour passer une bonne journée”. Dans le bouchon, en plus des photos avec leurs enfants, il y a une carte qui dit “Jésus, je te fais confiance”, et un billet d’un dollar avec le visage de Hello Kitty.

Pour l’instant, la famille Il ne voulait pas non plus désarmer la mémoire de Natacha dans sa salle de bain. Comme vous pouvez le voir sur les images, le maquillage, les peignes et certains produits utilisés par l’actrice sont toujours entassés à l’endroit où ils ont été laissés.

La visite atteint le vestiaire de Natacha: une pièce séparée de sa chambre, où ses vêtements sont parfaitement rangés par des cartons. Il y en a tellement qu’il n’y a presque pas de place pour bouger ou prendre des photos. À côté d’un porte-manteau, une des affiches qu’elle a laissées dans différents coins de sa maison est exposée. Comme s’il voulait laisser un message. Ou un enseignement pour ceux qui essaient d’avancer au milieu de la douleur, mais avec la certitude qu’elle les accompagnera dans tous les défis auxquels ils sont confrontés: «Sinon aujourd’hui … quand?“