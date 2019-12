C'est la raison pour laquelle vous êtes déprimé aujourd'hui, à Noël

Aujourd'hui, c'est Noël et des millions de personnes dans le monde Ils ont préparé un délicieux festin pour le dîner de famille, d'autres ont posé un immense arbre plein de cadeaux attrayants et décoré les façades de leurs maisons d'innombrables lumières.

Mais certaines personnes ne connaissent pas le même sort. Aujourd'hui, ils n'avaient probablement pas envie de célébrer quoi que ce soit, Ils n'étaient pas intéressés à décorer ou à cuisiner quelque chose de spécial. Ou, ils viennent juste de sortir du lit à cause de l'engagement plutôt que de l'intention de jouir.

Si ce qui précède est votre cas et que vous vous sentez déprimé, ne vous en voulez plus, lLes spécialistes que nous consultons disent que c'est normal.

Infobae Mexico s'est entretenu avec deux spécialistes du comportement humain, qui disent que la saison de Noël est par nature dépressive et si vous traversez quelque chose comme ça, vous pouvez savoir comment alléger cette étape amère.

Selon le professeur de psychothérapie, Denise Meade, cette dépression que nous ressentons de nos jours est directement liée aux cycles circadiens.

Ces cycles ont à voir avec nos besoins physiques et nos comportements corporels, qui sont également régis en fonction de la distance que nous avons du globe, c'est-à-dire que plus nous nous éloignons de l'équateur, plus notre cycle est affecté.

Pour clarifier la question, dans certains pays, où le froid prédomine pendant une grande partie de l'année, ils ont tendance à être plus dépressifs et Sur 5 personnes déprimées à ces dates, quatre sont des femmes.

"La dépression en général est déjà une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMSS) la dépression sera une épidémie mondiale en 2030, il est important que nous soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous", a commenté le spécialiste en psychothérapie.

La psychologue, Aline Aznar, n'explique pas non plus que la publicité à laquelle nous sommes exposés pourrait nous déranger et nous ne le remarquons pas consciemment, cela explique:

"Tout le temps, à la fois à Noël et au Nouvel An, il est normal que les gens soient déprimés, en ce moment, il est plus courant de passer avec la famille, en plus c'est un temps de réflexion et inconsciemment vous faites un résumé de ce que vous manquant et ce que vous avez accompli ", explique le psychologue.

Aline Aznar parle également des personnes qui ont perdu un être cher cette année et qu'ils font face à un coup émotionnel dur dans le cadre de leur duel.

«La première recommandation est de comprendre que cette personne n'est plus là et qu'il y a une absence, à partir de là, commence à guérir. Vous devez essayer de ne pas être seul, de chercher des personnes de confiance avec lesquelles nous voulons être et à l'aise, de cette façon votre émotion de tristesse sera contenue. Il n'est pas recommandé qu'une personne qui a subi une perte ne soit qu'à ces dates, oui, nous devons l'éviter à tout prix. », explique le spécialiste.

La publicité nous affecte également, partage Aznar ce sont les publicités elles-mêmes qui nous donnent un coup dur de narcissisme et nous faire penser à ce que nous aimerions être et que nous n'avons pas.

Si ce que vous avez passé cette année était plutôt une perte d'amour, Aline Aznar dit qu'ils doivent également être pleinement assimilés et ne jamais occuper l'espace de ce couple avec une autre relation immédiate. Là aussi notre réseau de personnes de sécurité doit être identifié et essayez de passer du temps avec eux.

Dans le cas des enfants, Aznar fait valoir que de nombreuses fois les sentiments des parents sont appris par leurs enfants, en les plaçant en quelque sorte à une date particulière et en leur donnant une émotion pour elle. Il est donc recommandé que vous communiquiez avec eux et que si vous traversez une période très difficile, montrez à vos enfants qu'il est normal de se sentir triste parfois.

Si en tant que père, vous n'avez exposé vos enfants à aucun stimulus et vous voyez qu'il est très triste en ce moment, il peut s'agir de quelque chose de biologique ou d'un type d'abus, vous devez être constamment conscient des émotions de vos enfants.

Le psychologue établit également que la date de fin de cette dépression identifiée est presque toujours dans les premiers jours de janvier, donc vous devez respirer et essayer de résoudre ce qui vous fait mal car il ne tient qu'à vous d'être meilleur lors de ces fêtes Ça va finir.