C’est le seul pays d’Amérique latine sans infections à coronavirus

La crise sanitaire mondiale due à la propagation de coronavirus COVID-19 déjà touché Amérique et en Mexique la première mort a été enregistrée hier soir.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, au milieu de l’alerte, il n’y a qu’un seul pays Amérique latine qu’à ce jour, il ne signale pas de cas de contagion due au virus qui serait apparu dans la ville chinoise de Wuhan.

Ce n’est ni plus ni moins que Haïti, l’une des nations les plus pauvres de la région, située spécifiquement dans la zone de Caraïbes.

Il convient de rappeler que le premier cas de coronavirus COVID-19 dans Amérique latine enregistré dans Le Brésil le 26 février, alors que le premier décès dans cette partie du monde a eu lieu à Argentine 7 mars.

Actuellement La Chine il continue de dominer en tant que pays avec le plus de cas et de décès enregistrés en raison de la maladie; le suit Italie, au centre du danger L’Europe; d’autre part, Iran représente le pays le plus touché Moyen-Orient.

