C’est l’une des plus grandes structures de l’ère glaciaire en os de mammouth

Les anciens ont entrepris un projet gigantesque, de plus de façons que

un.

Les fouilles sur le site russe de Kostenki 11 en ont révélé une

des structures les plus anciennes et les plus grandes de la période glaciaire en os de mammouth. Chasseurs-cueilleurs

os assemblés d’au moins 60 mammouths

dans un imposant anneau il y a environ 25 000 ans, selon l’archéologue Alexandre

Pryor de l’Université d’Exeter en Angleterre et ses collègues.

Construire cette structure, qui mesure environ 12,5 mètres

à travers, a nécessité un énorme investissement de temps et d’énergie, les scientifiques rapportent en

l’Antiquité d’avril. Les os peuvent avoir

proviennent de mammouths chassés ou de carcasses d’animaux morts de

causes. Le tamisage des échantillons de sol a identifié le bois carbonisé à cause des incendies à l’intérieur

l’anneau, mais on ne sait pas comment ses fabricants ont utilisé la structure, dit l’équipe de Pryor.

Des fouilles sur le site russe de Kostenki 11 ont mis au jour les vastes vestiges de cette ancienne structure osseuse de mammouth. Pryor

Circulaire

structures osseuses de mammouths, datant pour la plupart d’il y a moins de 22 000 ans,

ont été trouvés à travers l’Europe de l’Est et l’ouest de la Russie (SN: 13/12/86). Les chercheurs ont souvent supposé que ces

constructions, dont deux autres trouvées à Kostenki 11 dans les années 50 et

Années 1960, abritait des gens pendant les hivers rigoureux.

La nouvelle découverte défie cette idée. Un grand espace ouvert

dans l’anneau osseux semble inapproprié pour une occupation à long terme, en partie parce que

cela aurait été difficile à couvrir, selon le groupe de Pryor. Et seulement quelques pierres

des outils ont été trouvés. Les chasseurs-cueilleurs de la période glaciaire peuvent avoir stocké de la nourriture ou mené un rituel

cérémonies dans leur création gigantesque, les chercheurs spéculent.