“C’est un processus difficile”: Odalys Ramírez et sa coronavirus en quarantaine

Comme cela s’est produit depuis que je soupçonnais d’être porteur de coronavirus, puis le confirmer, le présentateur Odalys Ramírez Il a utilisé ses réseaux sociaux pour tenir ses followers au courant de sa santé.

Dans sa dernière publication en Instagram, ainsi que par le biais d’Instastories, Odalys a fourni quelques détails sur la façon dont il gère la quarantaine.

Ce week-end, il a expliqué qu’il était déjà en meilleure santé, mais cela a été un processus compliqué en raison de l’isolement de sa famille.

“Aujourd’hui, je suis sorti dans le jardin pour prendre l’air. C’était rafraîchissant et rafraîchissant. C’est un processus difficile, mais avec discipline et patience, nous allons y arriver. Merci à tous pour vos prières et vos bons voeux. La toux est sous contrôle et l’essoufflement a presque disparu. Aujourd’hui a été bien meilleur qu’hier », a-t-il écrit dans son dernier article Instagram.

Sur le même réseau social, à travers les histoires, il a donné plus de détails sur sa troisième journée en quarantaine.

«Je n’ai toujours pas de fièvre, la toux est mieux maîtrisée, le manque d’air s’est également beaucoup amélioré. Je ne suis pas encore avec l’oxygénation que je devrais avoir mais c’est beaucoup plus supportable, moins alarmant ».

Toujours dans Instastories, Odalys a commenté les difficultés de l’ensemble du processus auquel elle a été confrontée depuis la semaine dernière, car elle ne peut pas être en contact avec sa famille.

“Cela a été un processus très patient, ainsi que beaucoup de discipline, de suivre les protocoles d’hygiène”, a avoué Odalys, qui a également déclaré qu’il était temps de “Ayez beaucoup d’espoir et beaucoup de foi”.

Il lui a été difficile de s’éloigner de sa famille, “de les écouter et de ne pas pouvoir sortir”.

Au milieu de son isolement, Ramírez a reconnu que c’était le meilleur pour tout le monde. “Je suis très conscient que c’est le meilleur pour tout le monde en ce moment, Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que je vis en ce moment... Je parle de leurs appareils électroniques, c’est aussi une nouvelle façon de communiquer. “

Vers la fin de leurs histoires, Odalys a apprécié les démonstrations d’affection et de bons voeux, et a également montré une image de la façon dont elle est séparée de sa famille par “deux fenêtres et un toit”.

Jeudi dernier, Ramírez a confirmé que son test de coronavirus était positif.

“Le médecin m’a contacté pour me dire que J’étais positif, c’est-à-dire que j’ai un coronavirus. Mes symptômes ont été très légers, je n’ai jamais eu de fièvre à aucun moment, ce qui a attiré mon attention, c’est que j’ai parfois eu le souffle court et c’est pourquoi ils ont décidé de m’envoyer pour faire le test », a partagé le présentateur.

«Je vais bien, au sein des groupes les plus vulnérables, je pense que je vais m’en débarrasser parfaitement. Pour le moment, mes symptômes ne sont pas graves, il ne me sera donc pas nécessaire d’aller à l’hôpital “, a-t-il ajouté.

Odalys a commenté à l’époque qu’elle avait décidé de s’isoler pour ne pas propager le virus. “Oui, je vais devoir rester gardé, isolé dans une pièce de ma maison, sans être en contact avec personne d’autre. Sans partir d’ici, à moins que les symptômes ne s’aggravent et que je devrai aller à l’hôpital, mais j’espère que nous n’aurons pas à le faire. “

«Il est temps de bien prendre soin de moi. Éloignez-vous de mes proches, mes enfants, Pato et bien sûr, je vais manquer ces jours-ci. Je veux vous exhorter à être très prudent«Je prends vraiment des précautions depuis trois semaines et la couronne m’a frappé», a-t-il ajouté dans les messages qu’il a envoyés à ses followers.

Son partenaire, le présentateur argentin Patricio Borghetti, a également été testé positif pour le coronavirus, bien qu’il n’ait jusqu’à présent présenté aucun symptôme, comme il l’a expliqué à travers une vidéo sur Instagram. Comme Odalys, “Duck” reste en quarantaine.