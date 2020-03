C’est votre cerveau sur les mots croisés

Permettez-moi de vous raconter l’histoire de deux grands-pères, Irv et Murray. Pendant des décennies, Irv, un barman introverti, calme et retraité et ancien ingénieur militaire, avait la même routine matinale: café et crème; un rouleau; et la page de puzzle de la presse d’Atlantic City. Il a méthodiquement et religieusement travaillé à travers chacun, des mots croisés au fouillis au cryptoquip, un chiffre de substitution qui demande aux solveurs de décoder les indices et de trouver le jeu de mots.

Extraverti et spontané, Murray, homme d’affaires prospère et homme politique local, a également eu sa routine matinale: café avec beaucoup de sucre; flocons d’avoine; et bricoler sur l’un de ses nombreux projets d’écriture, comme une comédie musicale vaguement autobiographique sur un vendeur ambulant. Murray nageait plusieurs fois par semaine, dévorait des livres et adorait voyager. Mais il n’a jamais fait de mots croisés.

Irv est décédé à l’âge de 94 ans, et il a à peine subi une perte cognitive avant les six derniers mois de sa vie, lorsqu’il a présenté un déclin mental rapide. Murray a vécu jusqu’à 91 ans, mais les dernières années de sa vie ont été marquées par une démence sévère.

Lorsque je faisais des recherches sur mon livre Penser à l’intérieur de la boîte: Aventures avec mots croisés et les personnes déroutantes qui ne peuvent pas vivre sans elles, j’étais fasciné par l’étude de cas de ma famille. Les preuves, semble-t-il, ne pourraient pas être plus claires: faire des mots croisés tard dans la vie prévient la démence. Et au début, toutes les études que j’ai trouvées semblaient confirmer cette hypothèse. «Des mots croisés réguliers et des puzzles numériques liés à un cerveau plus net plus tard dans la vie», proclame un titre du Science Daily de mai 2019. Selon une étude de l’Université d’Exeter, les personnes âgées qui faisaient régulièrement des énigmes de mots et de chiffres avaient une acuité mentale accrue. Une expérience de 2011 avec des membres de la Bronx Aging Study a révélé qu’un régime régulier de mots croisés pouvait retarder le début du déclin cognitif. La croyance en la puissance du puzzle a alimenté l’industrie de plusieurs millions de dollars de jeux d’entraînement cérébral comme Lumosity ou Dakim.

Mais en creusant plus profondément, j’ai trouvé que le récit tournait tout aussi persuasivement dans l’autre sens. «Les mots croisés et les puzzles n’empêchent pas le déclin mental, selon une étude», déclare un titre de CNN en décembre 2018. Une étude longitudinale écossaise a montré qu’une habitude régulière de puzzle ne semblait pas affecter la netteté mentale des sujets testés d’une manière ou d’une autre. D’autres études sur les mots croisés soulignent que les gens seraient mieux servis à fléchir le cerveau dans une activité plus créative – par exemple, écrire une comédie musicale.

En effet, plus je faisais de recherches, plus je réalisais que l’histoire des mots croisés et de la démence pouvait être racontée dans les deux sens et de manière tout aussi convaincante. La couverture médiatique sur les mots croisés et la démence est complètement en noir et blanc: les mots croisés sont l’arme secrète du cerveau ou ils sont une gigantesque perte de temps.

QUESTIONS DE MÉMOIRE

Les mots croisés semblent avoir une relation spéciale avec la mémoire: non pas comme médecine, mais comme une sorte de lentille pour comprendre nos unités de stockage mental. (Ce n’est peut-être pas un hasard si la disposition de chaque entrepôt de libre-entreposage ne ressemble en rien à une grille de mots croisés.) La façon dont l’esprit fait les mots croisés fournit un instantané des limbes difficiles à définir entre la mémoire à court et à long terme, où vous formez des unités intégrées un peu plus compliquées que de simples perceptions de tir rapide mais qui ne sont pas stockées dans un stockage à long terme.

Considérez H.M., le patient de mémoire le plus célèbre du XXe siècle. Une opération de 1953 visant à retirer son hippocampe a laissé H.M. avec une amnésie antérograde presque parfaite, ce qui signifie qu’il pourrait former des souvenirs à court mais pas à long terme, ce qui en fait le sujet idéal pour les études de mémoire. H.M. également aimé les mots croisés. Une étude menée en 2004 par le scientifique de Duke, Brian Skotko, a prouvé que même si H.M. ne pouvait pas consciemment établir de nouvelles pistes dans la mémoire à long terme, quand il a fait le même mot croisé encore et encore, il s’est amélioré à des indices qu’il n’aurait pas dû être en mesure de résoudre (car ils faisaient référence aux événements post-1953) . H.M. ne savait pas pourquoi il connaissait ces réponses, mais il savait qu’il les connaissait. Les mots croisés révèlent quelque chose qui se passe dans cet espace entre la mémoire de travail à court terme et les souvenirs permanents à long terme.

En 1974, les psychologues Alan Baddeley et Graham Hitch ont divisé la mémoire à court terme en trois parties: l’exécutif central, qui contrôle le flux d’informations; et deux systèmes «esclaves», la boucle phonologique et le bloc-notes visuo-spatial, qui alimentent les perceptions de l’exécutif. Mais ce modèle ne tenait pas compte de tout ce que la mémoire de travail pouvait faire. Les amnésiques à long terme, par exemple, peuvent raconter des événements qui venaient de leur arriver avec des détails narratifs beaucoup plus sophistiqués que la boucle phonologique ne peut traiter. Ainsi, en 2000, Baddeley a révisé le modèle pour ajouter un troisième système esclave: le tampon épisodique, une liaison entre la mémoire à court et à long terme qui intègre essentiellement des informations verbales et visuospatiales et vous permet de tenir un récit dans votre tête.

Mais le tampon épisodique a été difficile à étudier: comment savoir quels types de processus sont combinés ou séparés? En 2014, des chercheurs de Claremont, en Californie, ont examiné comment les experts du Scrabble et des mots croisés traitent et stockent les informations dans la mémoire à court terme. Ils ont constaté que ces sifflets énigmatiques avaient des souvenirs de travail extrêmement forts par rapport à leur groupe témoin, les étudiants qui avaient obtenu un score de 700 ou plus sur la section verbale de la SAT.

Il n’est pas surprenant que des personnes très douées pour les jeux de mots réussissent bien lorsqu’elles sont testées sur leurs compétences verbales, mais les choses deviennent intéressantes lorsque les chercheurs examinent comment leurs souvenirs à court terme se déclenchent. Les deux groupes, mais surtout les experts en mots croisés, ont semblé utiliser à la fois des composantes verbales et visuospatiales de leur mémoire à court terme – c’est-à-dire qu’au lieu de séparer les indices visuels des signaux verbaux, les mots croisés intégraient les deux types de perceptions dans leur court -mémoires à long terme. Voici le tampon épisodique, fort et clair.

Même si le tampon épisodique a un sens intuitif – j’ai l’impression de traiter les mémoires à court terme dans des unités intégrées – cette étude du Scrabble et des mots croisés est l’une des premières à fournir un soutien au modèle. En d’autres termes, les mots croisés nous donnent une IRM dans ce vide étrange entre la mémoire à court terme et à long terme: l’espace gris dans notre matière grise.

PARTENAIRES DU JEU

Quel que soit l’effet sur leur agilité mentale, le cerveau épris de casse-tête d’Irv et le cerveau évitant les casse-tête de Murray se sont liés sur une seule routine de test de mémoire: Jeopardy! Ils regardaient ensemble plusieurs fois par semaine et criaient à la télévision en compétition amicale. Irv connaissait le sport et l’histoire; Murray, littérature et personnages célèbres. Même lorsque Murray avait des problèmes avec des souvenirs à court terme, et même lorsque Irv ne pouvait plus conduire la nuit, ils pouvaient tous les deux puiser dans des faits du passé profond, souvent d’une précision étonnante. Combinés, ils étaient formidables.