Cet ancien dinosaure n’était pas plus gros qu’un colibri

Un minuscule oiseau à dents qui vivait il y a 99 millions d’années semble être le plus petit dinosaure mésozoïque connu, une époque d’environ 252 millions à 66 millions d’années. Le crâne de 12 millimètres de long de la créature a été trouvé enfermé dans un morceau d’ambre découvert à l’origine dans le nord du Myanmar, rapportent les chercheurs le 11 mars dans Nature.

Parmi les oiseaux modernes – les seuls dinosaures encore vivants aujourd’hui – le colibri d’abeille est le plus petit. La nouvelle espèce, surnommée Oculudentavis khaungraae, était de taille similaire. Mais des images tridimensionnelles du crâne fossilisé créées avec la tomodensitométrie, un type d’imagerie à rayons X, ont révélé que l’oiseau mésozoïque avait peu de choses en commun avec les colibris sirotant du nectar d’aujourd’hui.

Au lieu de cela, les images révèlent un nombre surprenant de dents, suggérant que le petit oiseau était un prédateur, rapportent les chercheurs. «Il avait plus de dents que tout autre oiseau du Mésozoïque, quelle que soit sa taille», explique le paléontologue Jingmai O’Connor à l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés de Pékin. Quant à sa proie, les chercheurs ne peuvent que deviner, ajoute-t-elle. O. khaungraae a probablement mangé des arthropodes et des invertébrés, et peut-être même de petits poissons.

L’oiseau antique avait également des orbites coniques profondes, similaires à celles des oiseaux prédateurs modernes tels que les hiboux. Ces orbites profondes peuvent augmenter la capacité visuelle de l’œil sans augmenter son diamètre et suggérer que les oiseaux antiques avaient une vue nette, dit O’Connor. Mais tandis que les yeux des hiboux sont tournés vers l’avant, augmentant leur perception de la profondeur, les yeux du petit oiseau se sont tournés vers le côté.

La tomodensitométrie révèle une image 3D du crâne de l’oiseau, conservée dans un morceau d’ambre (encadré). Les images montrent des orbites profondes et des dents pointues, suggérant que l’oiseau était un prédateur aux yeux pointus. Li Gang (tomodensitométrie), Lida Xing (encart)

La créature a peut-être été le produit d’une miniaturisation évolutive, grâce à laquelle les animaux évoluent de plus petites tailles de corps adulte. Il y a des limites à la taille d’un animal. «Vous avez toutes ces restrictions liées à l’essai d’adapter les organes sensoriels à une petite taille corporelle», explique O’Connor.

Pourtant, quand O’Connor a envisagé la possibilité que cette ancienne espèce d’oiseau ait subi une miniaturisation, «beaucoup de choses vraiment étranges et inexplicables à propos du spécimen ont soudain eu un sens», dit-elle. Les bizarreries, y compris les dents étrangement fusionnées de l’oiseau et le modèle de fusion dans son crâne «peuvent s’expliquer par la miniaturisation».

La miniaturisation peut être liée au nanisme insulaire, dans lequel les animaux plus gros évoluent vers des tailles de corps plus petites sur plusieurs générations, car leurs aires de répartition sont strictement limitées, comme sur une île (SN: 4/10/19). Des preuves anecdotiques suggèrent que le morceau d’ambre contenant le crâne d’oiseau pourrait provenir d’une région du Myanmar qui, il y a des millions d’années, faisait partie d’une chaîne insulaire.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un fossile, la découverte peut faire la lumière sur les changements évolutifs d’une plus petite taille corporelle, explique Roger Benson, paléontologue à l’Université d’Oxford, qui a écrit un commentaire séparé sur la découverte publiée dans le même numéro de Nature. Les premiers oiseaux, comme Archaeopteryx, sont apparus il y a environ 150 millions d’années (SN: 3/13/18), et cette découverte suggère que la taille des oiseaux atteignait leur limite inférieure il y a 99 millions d’années, dit-il.

Mais pour vraiment comprendre l’importance évolutive de O. khaungraae, les chercheurs devront déterminer où exactement la nouvelle espèce appartient sur l’arbre de vie. Et c’est difficile, étant donné les caractéristiques bizarres de l’oiseau, dit O’Connor. “C’est juste un crâne. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas dire », dit-elle. “Qui sait quoi de neuf [fossils] pourrait nous dire. “