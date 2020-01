«C’était le miracle de Noël»: c’est ainsi que Dulce María a exprimé ses retrouvailles avec l’autre ancien RBD

Les fans du groupe éteint RBD ils étaient remplis de joie quand Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María et Maite Perroni ont publié une photo de la réunion qu’ils ont eue après 11 ans de ne pas se voir, mais c’est l’un des protagonistes de cette image qui a donné plus de détails sur les retrouvailles émotionnelles.

“La vérité était que c’était très beau, ce fut une grosse surprise, nous avons dit que c’était le miracle de Noël, parce que c’était quelque chose de très agréable qui était vraiment très spontané et c’était très agréable de se retrouver comme six personnes, parce que peut-être les retrouvailles devaient être sur scène, et la vérité était que c’était la plus belle chose du cœur », Dulce María a déclaré dans une interview à plusieurs médias, lors de la présentation d’un produit de beauté.

Il a ajouté que il n’est pas prévu de rencontrer ses anciens coéquipiers au retour de RBD, le groupe musical né du feuilleton Rebelde et diffusé sur Televisa.

“Non (plans de retour RBD), Je pense que c’était un grand pas, qu’après 11 ans nous nous sommes réunis, mais rien n’a été dit, pas de travail », a ajouté la jeune femme.

C’était en décembre de l’année dernière lorsque les six anciens membres de RBD ont partagé sur Instagram l’image où ils sont embrassés et avec lequel ils ont célébré leurs retrouvailles, après avoir été 11 ans absents de la scène.

Une semaine plus tard, les anciens membres du groupe issu du feuilleton mexicain, ils ont à nouveau publié un moment ensemble et en ont profité pour féliciter leurs followers pour le début de l’année 2020.

Bien que cinq des anciens rebelles n’aient accompagné l’image que d’une “bonne année” c’est Dulce María qui a déclenché la spéculation que les six chanteurs et acteurs préparent leur retour musical, avec lequel ils fêteraient le début du groupe qui a acquis une renommée au Mexique et dans toute l’Amérique latine.

“Que 2020 soit plein de surprises qui remplissent votre ❤️ Bonne année !!”, a écrit la chanteuse qui a commencé sa carrière artistique dans des programmes tels que Sesame Street ou Gaby’s Club.

Les adeptes de ces artistes se sont tournés vers les réseaux sociaux pour leur demander de se remémorer leur passé musical, mais la première à refuser un retour a été Maite Perroni, qui dans l’histoire de Rebelde a donné vie à Lupita Fernández.

L’actrice de 36 ans a également déclaré qu’elle et ses anciens partenaires ont leurs propres projets et Il ne pense pas qu’à l’avenir ils puissent revenir ensemble sur la scène car il n’existe aucune proposition définitive et solide qui les pousse à y parvenir.

«Je ne crois pas (il y a un retour). Il n’y a jamais vraiment eu de proposition comme celle-ci officiellement, pour déterminer si tout le monde doit y repenser », a-t-il avoué lors d’une interview avec Oscar Uriel, dans le programme 24xSecond.

«Je pense que cela a existé comme intention, mais jamais de manière très concrète, donc cela n’a fait dire à personne :: Prêt, je vais arrêter mes projets, ma vie personnelle ou ce que je fais pour les retrouvailles ». Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit », a ajouté l’un des six membres du groupe qui, malgré sa séparation il y a 11 ans, reste dans la mémoire de ses fans les plus fidèles.

Bien qu’il n’ait pas l’intention de rencontrer ses cinq autres partenaires sur la scène, oui, il a dit ce qui est étrange à cette époque, il vivait à 20 ans: «Ce qui me manque, c’est qu’à cet âge, que pouvez-vous faire, car pendant que vous faites ce que vous aimez, vous voyagez, vous travaillez, vous vivez une aventure que vous n’auriez jamais imaginée vivre, et tout à coup c’est arrivé . C’est la seule chose qui est étrange … voyager dans de nombreux endroits, votre musique, tout le monde, avec des amis et avec tout ce qui est si beau ».