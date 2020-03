C’était l’opération de santé du CDMX à Vive Latino, ils ont détecté 27 participants avec de la fièvre, mais ont exclu la contagion par le coronavirus

Le Festival ibéro-américain de la culture musicale Vive Latino 2020 a tremblé sur la corde raide pour la semaine dernièrea, puisque la croissance des contagions par coronavirus, ainsi que le nombre élevé de suspects, étaient sur le point de l’annuler.

Mais “El Vive” a eu lieu, comme chaque année depuis 1998, dans les installations d’Autódromo Hermanos Rodríguez dans la célèbre ville sportive de La Magdalena Mixhuca.

Malheureusement il y a eu plusieurs annulations par des talents nationaux et internationaux qui était restreint de leur pays ou ils voulaient éviter les épidémies au sein de leur équipe.

Les groupes qui ont quitté le navire sont: Toutes ces sorcières, Ambar Lucid, Rodrigo y Gabriela, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal. L’Homme, elle veut se venger, You Point It Out, Milky Chance, Mogwai et Vetusta Morla.

Cependant, le ministère de la Santé de Mexico, en collaboration avec les organisateurs, déploie une opération de santé au Vive Latino 2020 Festival lors du premier jour d’activités pour que tous les participants soient entrés un peu plus calmes

Par une déclaration, le gouvernement local a informéou que de la part de la société organisatrice, huit tentes médicales ont été installées, filtres avec thermomètres infrarouges aux entrées, y Une équipe de 92 ambulanciers paramédicaux, 10 médecins et 8 ambulances étaient disponibles.

De plus, ils ont été déployés brigades sanitaires y épidémiologique avec du personnel du ministère de la Santé local et fédéral, avec 8 et 4 membres respectivement, pour surveiller les participants.

De leur côté, les organisateurs renforcé la distribution de gel antibactérien et ils ont intensifié la diffusion sur leurs écrans de messages avec les recommandations établies par le ministère de la Santé du gouvernement du Mexique.

Lors d’une conférence de presse, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé a révélé que au moment de la fermeture du tribunal de l’information, près de 40 000 personnes sont entrées au Foro Sol.

Dans le premier filtre sanitaire de base, ils ont assuré que près de 20 mille détections thermiques infrarouges. De plus, 27 personnes souffrant de fièvre élevée ont été identifiées, mais rien qui comporte un danger. Les cas ont été complètement rejetés dans des revues spécialisées.

Parmi les mesures sanitaires que le Live Latino est le lavage constant des mains ou l’application de gel antibactérien, ainsi que d’éviter de prendre plusieurs personnes dans le même verre.

A l’intérieur du festival, d’autre part, signatures d’autographes et de coexistence annulées avec les artistes afin de ne pas exposer la santé de leur talent engagé pour donner un énorme spectacle.

Demain, ils continueront la mesure dans chacun des billets pour le concert, afin que vous preniez les bonnes précautions avant d’entrer.

Ce dimanche, le deuxième jour de la plus importante émission de rock au Mexique viendra. Des groupes comme Inspector, Moderatto et Camilo Séptimo sont entrés au lieu des annulés.

D’autres événements musicaux à Mexico et dans d’autres parties de la République ont été suspendus ou reportés. Dans la capitale, le Hellow Fest, qui se tiendra à Campo Marte, a été reporté, tandis que le Festival Tecate Pa’l Norte à Monterrey, Nuevo León a été passé au deuxième semestre.

Ricky Martin a annulé sa tournée de notre pays, tandis qu’Alejandro Fernández a reporté les jours de sa présentation à l’Auditorium National. Tame Impala a fait de même avec son rendez-vous au Foro Sol, en plus de MGMT, qui a également reporté ses trois dates.

Dans l’État du Mexique il y a un festival de métal national et international qu’à l’exception des groupes qui ont annulé à la dernière minute en raison des urgences liées aux coronavirus, c’est l’un des meilleurs et des plus grands du genre. Hell & Heaven a tenu jusqu’au bout, tout comme ses fans dans les pays aztèques.