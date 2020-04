Cette collision de trous noirs vient de rendre les ondes gravitationnelles encore plus intéressantes

Les astronomes à ondes gravitationnelles ont pour la première fois détecté une collision entre deux trous noirs de masses sensiblement différentes, ouvrant ainsi une nouvelle perspective sur l’astrophysique et la physique de la gravité. L’événement offre la première preuve indubitable de ces faibles ondulations spatio-temporelles qu’au moins un trou noir tournait avant de fusionner, donnant aux astronomes un aperçu rare d’une propriété clé de ces ces objets sombres.

«C’est un événement exceptionnel», a déclaré Maya Fishbach, astrophysicienne à l’Université de Chicago dans l’Illinois. Des fusions similaires sur lesquelles des données ont été publiées ont toutes eu lieu entre des trous noirs avec des masses à peu près égales, donc ce nouveau bouleverse considérablement ce modèle, dit-elle. La collision a été détectée l’année dernière, et a été dévoilée le 18 avril par Fishbach et ses collaborateurs lors d’une réunion virtuelle de l’American Physical Society, tenue entièrement en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Observatoire des ondes gravitationnelles de l’interféromètre laser (LIGO) – une paire de détecteurs jumeaux basés à Hanford, Washington et Livingston, Louisiane – et l’observatoire Virgo près de Pise, en Italie, ont tous deux détecté l’événement, identifié comme GW190412, avec une grande confiance le 12 Avril 2019. La collaboration LIGO – Virgo, qui inclut Fishbach, a publié ses résultats sur le serveur de préimpression arXiv.

LIGO a fait la première découverte d’ondes gravitationnelles en septembre 2015, détectant les ondulations spatio-temporelles de deux trous noirs fusionnés. Le LIGO, rejoint par la suite par Virgo, a ensuite effectué dix détections supplémentaires dans deux séries d’observation qui se sont terminées en 2017: neuf fusions de trous noirs supplémentaires et une collision de deux étoiles à neutrons, ce qui a permis d’expliquer l’origine des éléments chimiques lourds de l’Univers.

La troisième et dernière exécution a commencé le 1er avril 2019 et s’est terminée le 27 mars 2020, avec une interruption d’un mois en octobre. Une sensibilité considérablement améliorée a permis au réseau d’accumuler environ 50 «événements candidats» supplémentaires à raison d’environ un par semaine. Jusqu’à présent, la collaboration internationale n’avait dévoilé qu’un seul autre événement de cette période d’observation – une deuxième fusion entre deux étoiles à neutrons, surnommée GW190425, révélée en janvier.

Espace déformé

Le dernier événement est unique. L’un des deux trous noirs qui ont fusionné avait une masse estimée à environ 8 masses solaires, et l’autre était plus de 3 fois plus grand, avec 31 masses solaires. Ce déséquilibre a fait que le plus grand trou noir déforme l’espace autour de lui, de sorte que la trajectoire de l’autre s’est écartée d’une spirale parfaite. Cela pouvait être vu dans les ondes gravitationnelles résultantes, qui ont été créées lorsque les objets se sont spiralisés les uns dans les autres. Tous les autres événements de fusion qui ont été dévoilés ont produit une onde qui forme une forme similaire de «gazouillis», qui augmente à la fois en intensité et en fréquence jusqu’au moment de la collision. Mais GW190412 était différent: son intensité ne montait pas simplement comme dans un gazouillis. “Cela rend ce système très intéressant, juste en regardant la morphologie du signal”, a déclaré Fishbach.

Les physiciens attendaient avec impatience de tels événements «non vanillés» car ils fournissent de nouvelles façons plus précises de tester la théorie de la gravité d’Albert Einstein, la théorie générale de la relativité. «Nous sommes dans un nouveau régime de test de la relativité générale», a déclaré Maximiliano Isi à la Massachusetts Institution of Technology à Cambridge, un autre membre de LIGO qui faisait une présentation à la réunion.

En particulier, les chercheurs ont pu utiliser ces données pour discerner la «rotation» des trous noirs. “Nous savons avec confiance que cet objet plus lourd devait tourner”, a déclaré Isi. Les événements précédents avaient laissé les chercheurs perplexes: les observations de trous noirs dans la Voie lactée suggéraient que les trous noirs devraient avoir des spins élevés, mais cela ne s’est pas révélé dans les données d’ondes gravitationnelles des deux premières analyses.

Les astrophysiciens espèrent que la détection de spins pourra éclairer la façon dont les trous noirs se sont formés et se sont mis en orbite. Les informations plus riches contenues dans les fusions asymétriques permettent de mesurer la distance d’un événement par rapport à la Voie lactée avec une meilleure précision. Accumuler beaucoup de ces mesures pourrait fournir une nouvelle façon de cartographier l’histoire de l’expansion de l’Univers.

La collaboration LIGO – Virgo continuera de publier plus de résultats de sa vaste collection de données non publiées, y compris des événements individuels qui sont particulièrement intéressants ou passionnants, explique Jo van den Brand de Virgo, physicien à l’Institut national de physique subatomique d’Amsterdam. “Je pense que la récolte est assez bonne, permettez-moi de le dire comme ça.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 20 avril 2020.