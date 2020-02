Cette constante fondamentale reste la même même près d’un trou noir

Même sur le gazon d’un trou noir, un

constante constante de la nature reste stable.

Selon la physique standard, la structure fine

constante, qui régit les interactions des particules chargées électriquement, est le

même partout dans l’univers. Cependant, certaines théories alternatives suggèrent

que la constante peut être différente dans certains endroits, comme l’extrême

environnement gravitationnel autour d’un trou noir. Mais quand mis à l’épreuve près

le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, le nombre n’a pas bougé, rapportent les physiciens dans un article accepté dans Physical Review Letters.

La constante de structure fine fait partie d’un

assortiment de nombres invariables trouvés dans les formules de physique, comme la masse de

un électron ou la vitesse de la lumière. Il détermine la force avec laquelle

les particules chargées électriquement se tirent les unes sur les autres. Les scientifiques ne savent pas pourquoi

il a la valeur qu’il a – environ 1/137. Mais sa taille semble cruciale: si ce nombre était très différent, les atomes ne seraient pas

formulaire (SN: 11/2/16).

À l’aide d’expériences sur Terre, les scientifiques

ont montré précédemment que la constante de structure fine ne varie pas dans le temps.

“Ce qui est intéressant ici, c’est d’essayer de chercher des variations ailleurs dans

l’univers, dans un environnement totalement différent », explique le physicien Aurélien Hees

de SYRTE à l’Observatoire de Paris.

En utilisant des observations de lumière de cinq

des étoiles qui naviguent autour du trou noir supermassif au centre de la galaxie,

Hees et ses collègues ont recherché des indices d’une constante de structure fine modifiée. Quand

la lumière des étoiles est séparée en différentes longueurs d’onde, elle montre des caractéristiques appelées

lignes d’absorption, qui indiquent des longueurs d’onde particulières de la lumière qui sont

absorbé par certains atomes. Si la constante de structure fine était modifiée à la

centre de la galaxie, la séparation entre ces raies d’absorption serait différente

à partir des mesures de ces raies d’absorption faites sur Terre.

Mais les lignes d’absorption étaient d’accord avec

attentes. Les chercheurs ont calculé que la constante de structure fine près de

le trou noir était d’accord avec sa valeur terrestre à mieux qu’un millième de

pour cent.

C’est la première fois que des scientifiques

recherché une variation de la constante de structure fine dans le voisinage général

d’un trou noir, explique Wim Ubachs de la Vrije Universiteit Amsterdam, physicien

qui a précédemment recherché des changements dans diverses constantes de la nature.

Une étude de 2010 a donné des indications provisoires

la constante de structure fine peut varier à mesure que les scientifiques regardent plus loin

dans l’espace, le nombre augmentant ou diminuant dans certaines directions, mais les preuves de ce phénomène ne sont pas

concluant (SN: 9/3/10). Donc

les scientifiques sondent la constante de diverses manières, y compris près d’un

trou noir.

«Le travail est très important car il

dénote le début d’un nouveau type d’étude », à savoir la recherche de variation

de la constante de structure fine au centre de la galaxie, explique le physicien John

Webb de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney.

Lors de recherches antérieures, Webb et

mes collègues n’ont trouvé aucune variation en sondant la constante de structure fine dans un environnement

encore plus gravitationnellement extrême: la surface d’étoiles mortes denses appelées blanches

nains. Donc, si la nouvelle recherche avait trouvé une indication de changement dans la

Constante et constante, Webb dit: «J’aurais été très surpris.»