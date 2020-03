Cette peinture rupestre indonésienne est-elle la première représentation d’une histoire mythique?

Dans la salle 67 du musée du Prado à Madrid, Saturne de Francisco Goya fascine les spectateurs avec une scène d’abomination.Le tableau représente le mythe grec de Cronos (Saturne dans la version romaine), qui mangeait ses enfants de peur d’être renversé par eux. Les critiques ont interprété la restitution de Goya – le dieu cannibale aux yeux écarquillés avec une horreur, une honte et une folie apparentes alors qu’il dévore son fils – comme une allégorie des ravages de la guerre, de la décadence de la société espagnole, de l’état psychologique en déclin de l’artiste. C’est l’une des grandes œuvres narratives de tous les temps. Bien peu de gens atteignent une telle maîtrise de la narration visuelle, bien sûr, mais même dans ses formes moindres, cette expression créative est spéciale: seule notre espèce, Homo sapiens, est connue pour inventer des contes fictifs et les transmettre à travers l’imagerie figurative.

Les archéologues ont recherché avec impatience les origines de notre comportement artistique distinctif. Pendant longtemps, les exemples les plus anciens de l’art figuratif (par opposition à la création de marques abstraites) et les représentations de créatures fictives provenaient tous de sites en Europe datant de moins de 40000 ans. Mais ces dernières années, les chercheurs ont découvert des exemples plus anciens d’art figuratif en Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, les archéologues travaillant sur l’île de Sulawesi en Indonésie ont découvert le plus ancien art figuratif à ce jour. Dans un article publié en décembre dans Nature, Maxime Aubert, Adhi Agus Oktaviana et Adam Brumm, tous à l’Université Griffith en Australie, et leurs collègues rapportent que l’art – une peinture rupestre – semble montrer plusieurs figures humaines fantastiques chassant des animaux de la vie réelle . S’ils ont raison, la découverte pourrait également constituer le plus ancien enregistrement pictural de la narration et de la pensée surnaturelle au monde.

Une scène ancienne

L’équipe a découvert la peinture ancienne en 2017 dans une grotte connue sous le nom de Leang Bulu ’Sipong 4 dans la région karstique de Sulawesi au sud de Maros-Pangkep, un paysage spectaculaire de tours et de falaises en calcaire en saillie. Sur le mur escarpé de la grotte, six minuscules chasseurs affrontent un gros buffle, brandissant des cordes ou des lances. À proximité, d’autres chasseurs se sont installés sur plus de buffles, ainsi que des porcs. Les chasseurs apparaissent comme des humains mais présentent des traits d’animaux mystérieux – l’un possède une queue, par exemple, et un autre a un bec. Ces hybrides humains-animaux sont appelés thérianthropes (dérivés des mots grecs pour «bête» et «humain»), et ils sont considérés comme des indicateurs de la pensée spirituelle – le minotaure à tête de taureau de la mythologie grecque, par exemple, et le chacal à tête d’Egypte Anubis. Les chercheurs suggèrent que les différentes figures – toutes rendues dans un pigment avec la couleur de la vieille rouille – font partie de la même scène et qu’elles peuvent montrer une stratégie de chasse commune connue sous le nom de safari, dans laquelle les proies sont chassées du couvert et chassées vers les chasseurs.

Pour dater les images, les chercheurs ont mesuré la désintégration radioactive de l’uranium dans les gisements minéraux qui s’étaient formés au-dessus d’eux. En échantillonnant les gisements de diverses parties de la scène, l’équipe a obtenu des dates minimales allant de 43 900 à 35 100 ans. Si la peinture a au moins 43 900 ans, comme le soutiennent Aubert et ses collègues, elle valait mieux que le détenteur du record précédent pour la plus ancienne œuvre figurative – une peinture vieille de 40 000 ans d’un animal semblable à une vache trouvé dans une grotte à Bornéo – par plusieurs milliers ans. Il battrait également la figurine Löwenmensch («l’homme lion») de 39 000 à 40 000 ans en provenance d’Allemagne, qui a longtemps fait la fierté de sa place en tant que premier therianthrope, ainsi qu’une scène de chasse de 17 000 ans de la célèbre France Grotte de Lascaux.

Des peintures rupestres ont été découvertes par des archéologues sur un site appelé Leang Bulu ’Sipong 4 sur l’île indonésienne de Sulawesi (1). L’entrée de la grotte, située au-dessus du sol, est difficile d’accès (2). Crédits: Kim Newman

L’emplacement géographique du tableau est important. Bien que les experts reconnaissent depuis longtemps que les humains sont originaires d’Afrique, «l’Europe était autrefois considérée comme une« école de finition »pour l’humanité», explique l’archéologue April Nowell de l’Université de Victoria au Canada, parce que tous les plus anciens exemples connus d’art et autres sophistiqués des comportements y ont été découverts. Mais en réalité, le schéma des découvertes ne faisait que refléter la quantité disproportionnée de recherches archéologiques qui étaient menées en Europe, en particulier en France. “Cette nouvelle découverte s’ajoute à un dossier déjà riche d’art rupestre ancien et varié de [Indonesia and Australia] et souligne l’importance de mener des recherches en dehors de l’Europe », explique Nowell.

Crédit: Mapping Specialists

La position du nouveau tableau, dans une grotte dont l’entrée à environ 23 pieds au-dessus du sol est difficile à accéder pour les visiteurs modernes sans échelle ni équipement d’escalade, est également intrigante. En Europe, les premières peintures rupestres se trouvent souvent dans des passages profonds et sombres qui auraient été difficiles à atteindre et à travailler, ce qui suggère que ces lieux avaient peut-être une signification particulière pour les artistes. Brumm note qu’à Sulawesi, les images anciennes se trouvent principalement près des entrées des grottes et des abris sous roche, donc elles se produisent dans la zone claire, pas dans la zone sombre. Mais comme dans le cas du tableau de Leang Bulu ‘Sipong 4, ils ont été créés dans des grottes et des niches hautes et difficiles d’accès dans les tours de calcaire et les falaises de la région. «En dehors de l’art, ces sites ne montrent autrement aucune preuve d’habitation humaine, et nous supposons que les anciens les utilisaient uniquement pour la création d’images», explique Brumm. “Pourquoi, nous ne savons pas. Mais peut-être que la création d’art rupestre dans des endroits liminaux aussi inaccessibles au-dessus de la surface du sol avait une sorte de signification culturelle et symbolique plus profonde. » Il ajoute que pour atteindre ces endroits, les artistes ont vraisemblablement dû grimper des vignes ou peut-être des tiges de bambou – ou, dans certains cas, se frayer un chemin à travers les réseaux de passages intérieurs des grottes à l’intérieur des tours karstiques. Mais bien que les artistes antiques de Sulawesi et leurs homologues en Europe aient tous deux fait leurs créations dans des endroits imprégnés de sens et utilisé des conventions stylistiques similaires pour représenter leurs sujets, «tout lien historique ou culturel direct entre l’art animalier de l’ère glaciaire en Indonésie et L’Europe est peu probable », dit Brumm.

En effet, bien que la peinture nouvellement trouvée puisse repousser la date de l’art figuratif, thérianthrope et narratif le plus ancien, elle révèle peu sur la force motrice derrière l’émergence d’une telle expression créative. Pendant des décennies, les chercheurs se sont interrogés sur ce qui semble avoir été un long décalage entre l’origine de l’anatomie humaine moderne et les comportements humains modernes tels que la création d’art. Alors que l’anatomie moderne a évolué il y a des centaines de milliers d’années, les éléments du comportement moderne – révélés par la culture matérielle préservée dans les archives archéologiques – ont fusionné un peu plus tard. Certains ont avancé qu’un changement cognitif de dernière minute pourrait avoir suralimenté les pouvoirs d’ingéniosité de nos ancêtres. D’autres supposent que des facteurs culturels, sociaux ou environnementaux – ou une combinaison de ceux-ci – ont alimenté leurs feux créatifs. “Cet art rupestre que nous avons daté ne donne aucun aperçu direct de cette question intéressante – malheureusement!” Dit Brumm. Mais à la lumière des preuves disponibles, il soupçonne que la narration fictive a surgi bien avant cette peinture – «peut-être même avant que notre espèce ne se propage en Afrique».

L’image peut également éclairer d’autres aspects de la psyché de nos prédécesseurs. «L’une des choses les plus intéressantes concernant les humains est notre mémoire de travail améliorée», explique Nowell. «Cela nous permet de planifier l’avenir, de séquencer les événements dans notre esprit avant de les mettre en scène et, bien sûr, de raconter des histoires.» Elle note que l’anthropologue Polly Wiessner de l’Université de l’Utah a montré que parmi de nombreux chasseurs-cueilleurs contemporains, les gens parlent de différentes choses en fonction de l’heure de la journée. Pendant la journée, ils bavardent ou discutent de questions économiques ou politiques. La nuit, en revanche, ils racontent des histoires et chantent des chansons.

Des personnages interprétés comme des thérianthropes – des êtres mythiques qui sont en partie humains, en partie animaux – chasseraient un petit buffle endémique de la région dans une section de la peinture rupestre. Crédits: Ratno Sardi

Bien que certaines images aient disparu, un panorama photostitché du panneau d’art rupestre complet (1) et un tracé du panneau (2) montrent des figures thérianthropiques supplémentaires, ainsi que plusieurs buffles ainsi que des porcs sauvages. Les échantillons de gisements minéraux qui se sont formés au sommet des chiffres ont été datés à l’aide d’une analyse de la série de l’uranium, qui mesure la désintégration radioactive de l’uranium. Les échantillons ont donné des dates minimales allant de 43 900 à 35 100 ans. Crédit: Adhi Agus Oktaviana, Ratno Sardi et Adam Brumm (1, 2)

«Les histoires et les chansons sont ce qui rassemble les gens», fait remarquer Nowell. “Ce panel suggère que cette tradition de la narration remonte [tens of] des milliers d’années. Ces histoires peuvent concerner des événements réels ou mythologiques – elles peuvent instruire et divertir en même temps. » Même si nous ne saurons probablement jamais en quoi consistait précisément le tableau de Sulawesi, dit-elle, «au fur et à mesure que nous collectons ces histoires, ces scènes, nous commençons à développer une compréhension de ce qui était significatif pour ces personnes en particulier à ce moment et à cet endroit».

Questions ouvertes

Quant à savoir qui a peint les personnages de Leang Bulu ’Sipong 4: aucun vestige de squelette humain n’a été retrouvé dans cette grotte ni sur aucun autre site de Sulawesi à cette époque. Nous savons que l’espèce humaine en plus de H. sapiens, y compris les Néandertaliens, a fait de l’art, bien que jusqu’à présent, il semble avoir été exclusivement abstrait. Nous connaissons également d’autres espèces humaines habitées en Asie du Sud-Est dans un passé pas si lointain: Homo floresiensis résidait sur l’île indonésienne de Flores il y a 60 000 ans, Homo luzonensis vivait aux Philippines il y a à peine 50 000 ans, et une étude génétique a conclu qu’une un groupe de Denisovans survivant tardivement peut s’être croisé avec H. sapiens en Indonésie ou en Nouvelle-Guinée il y a tout juste 15 000 ans. Interrogé pour savoir si l’une de ces autres espèces aurait pu peindre la scène de la chasse, Brumm répond: «Compte tenu de la nature sophistiquée de l’imagerie, notre hypothèse de travail est que les humains modernes – des personnes ayant essentiellement la même« architecture »cognitive que nous – ont fait cet art rupestre . On suppose que ces personnes se sont établies à Sulawesi dans le cadre de la première vague de migration des Homo sapiens en Indonésie il y a au moins 70 000 à 50 000 ans. »

Mais la sophistication de l’imagerie est un sujet de controverse. L’archéologue Paul Pettitt de l’Université de Durham en Angleterre, un expert en art ancien qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude, souligne que bien qu’un animal du groupe ait au moins 43900 ans, la plupart des autres chiffres ne sont pas datés. «Les« scènes »sont très rares dans l’art pléistocène», observe-t-il. «Si c’était en Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord, cela ne [10,000] il y a des années.” Pettitt note que les soi-disant thérianthropes sont hors de l’échelle avec les animaux qu’ils chasseraient. “Pourraient-ils être sans rapport avec les animaux?” il se demande. Ou auraient-ils même pu être peints beaucoup plus tard? “Nous savons qu’en Europe, les” grottes peintes “étaient en fait décorées en plusieurs phases séparées par des milliers d’années”, dit-il. L’analyse géochimique des pigments impliqués pourrait être utilisée pour établir que les images du Sipong 4 de Leang Bulu sont contemporaines.

Pettitt n’est pas non plus convaincu que les chasseurs soient des thérianthropes – ou même des humains. «Certains sont vagues et certainement sujets à caution», dit-il. “Même les exemples les plus clairs pourraient être des quadrupèdes”, ajoute-t-il, en faisant remarquer la représentation horizontale de ces chiffres. Et les prétendues lances ne sont que “de longues files qui passent juste à côté de certains” humains “- à peine des armes à la main”, dit-il. “Il s’agit donc de savoir si ceux-ci représentent des humains et, s’il s’agit d’une scène, de chasser.”

Les travaux futurs pourraient apporter une résolution. Les enquêtes de l’équipe de découverte dans la région ont permis de découvrir de nombreux autres sites contenant des peintures figuratives qui restent à dater. Peut-être fourniront-ils de nouveaux indices sur les origines de l’esprit humain moderne qui fabrique des images, raconte des histoires et invente des mythes.