Ceux tués dans l’accident d’hélicoptère de Kobe Bryant

Un entraîneur de baseball, deux adolescents et leurs parents et le pilote figuraient parmi les neuf tués dans l’accident d’hélicoptère dans lequel la légende du basket-ball Kobe Bryant et sa fille Gianna sont également décédées dimanche.

C’est ce que nous savons jusqu’à présent des victimes.

Les autorités n’ont pas encore officiellement identifié toutes les victimes, mais la famille et les amis ont partagé leur douleur dans des annonces publiques ou sur les réseaux sociaux.

Kobe, 41 ans, est décédé dans l’accident avec sa fille Gianna, 13 ans, alors qu’ils se dirigeaient du comté d’Orange, où il vit, vers une académie de basket-ball pour les jeunes, la Mamba Academy, au nord-ouest de Los Angeles.

Entraîneur de baseball et de famille

John Altobelli, 56 ans, entraîneur-chef de baseball à l’Orange Coast College de Costa Mesa, en Californie, est décédé dans l’accident avec sa femme Keri et sa fille Alyssa. L’université a confirmé leur décès dans un communiqué.

“John représentait beaucoup non seulement pour l’Orange Coast College, mais aussi pour le baseball”, a déclaré le directeur sportif de l’université Jason Kehler dans un communiqué.

Mauser, 38 ans, était entraîneur adjoint de l’équipe de basket-ball de la Mamba Academy. “J’ai trois jeunes enfants et j’essaie de comprendre comment mener la vie avec trois enfants et sans maman”, a déclaré son mari Matt à NBC News.

Sarah et Payton Chester, mère et fille, vivaient dans le comté d’Orange et sont décédées dans l’accident, ont déclaré leur famille et leurs amis. “Ils devaient monter dans l’hélicoptère aujourd’hui pour leur commodité, ils conduisaient généralement en voiture”, a déclaré la grand-mère de Payton, Catherine George, à NBC.

Le pilote Ara Zobayan pilotait l’hélicoptère privé de Bryant lorsqu’il s’est écrasé sur une colline près de Los Angeles et a pris feu, selon des informations parues dans la presse.