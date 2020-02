Chacha 21 février jambes Thalía Chiquis Rivera Lo Nuestro Award

Alóoooo mijas y mijos potins, venimeux, cisañozos, ponzoñosos (parce qu’ils sont tout cela, ne me dites pas non), bienvenue dans votre espace, où vous pourrez vous développer et voir à travers mes yeux dans les potins et les critiques (objectif) Ce que nous faisons aux artistes, qui sont notre pain quotidien, je suis votre ami CHACHA digne et responsabilisé et très heureux qu’ils me lisent et aujourd’hui nous entrerons dans la cuisine pour réveiller le poulet, l’effriter et même le mettre dans une casserole, surtout La jambe de Mijas car hier était la cérémonie du prix Lo Nuestro et ce que nous n’avons pas vu, mais de ce que je n’ai pas pu retirer l’œil, c’est de la gorge des jambes féminines que nous avons vu des mijas … oh quel barbare mes mijitas les artistes, mais surtout Thalía, Chiquis Rivera et Chiqui Delgado.

Eh bien, le prix Lo Nuestro est une célébration qui chaque année nous donne de quoi parler (non pas à cause de leur absurdité ou parce que quelqu’un gagne déjà l’un de ces cadeaux mijas), mais parce que ce que vous portez les mijitas qui me sont plus que sondées … Les femmes n’apprennent pas qu’elles doivent garder leur sang-froid et donner une meilleure image à leur public que nous voulons voir royal et prendre comme exemple.

LA CHACHA va commencer aujourd’hui avec la cuisse de poulet de Thalía mijas, parce que ma petite fille cool, belle, mexicaine, autonome, femme d’affaires, la trilogie Marias, était le principal protagoniste du prix Lo Nuestro, car elle n’a pas seulement marché sur le tapis rouge, a également chanté avec Mau et Ricky sa nouvelle chanson et comme si cela ne suffisait pas, il était le chef d’orchestre de la cérémonie … Ma petite fille sait vendre et citer haut pour rester en force et ça le prouve, on m’appelle partout où elle va et c’est applaudi, laissant votre pays haut … Mais mijitas, le look, les jambes, les cheveux de ma Thalia ont été ce qui m’a enlevé mon envie de dîner hier …

J’adore ma petite fille Thalia et je comprends que depuis qu’elle a été mordue par cette tique pour marcher de Lucida courir dans Central Park à New York, elle est tombée malade de Lyme et a dû être bourrée et bien manger pour ne pas perdre autant de poids et d’exercice et ainsi Il a montré sur le tapis rouge du prix Lo Nuestro, mais mijita si vous êtes un pilote, vous vous aidez et vous démarquez parce que vous vous démarquez avec une robe, pelazo, caraza et corps, vous ne me quittez pas aussi bien que fraîchement soulevé et en plus vous choisissez une robe qui fait vos jambes Regardez squelette et poulet ma reine bien-aimée!

En ce moment, le grec est très à la mode et ma Thalia a opté pour une robe comme ça dans un ton argenté avec des paillettes et beaucoup de transparence qui montrait sa silhouette très mince, mais la robe a découvert sa jambe gauche et on pouvait voir plus d’os que de viande de mil! Il faut savoir quand utiliser ces robes et quand ce n’est pas le cas, ma petite fille a été presque emmenée directement au pot pour un bouillon de jambes, c’est tout! Et pour finir de les moudre, ma Thalia ne s’est pas peigné les cheveux et s’est décoiffée comme lorsque María la del Barrio est devenue folle et a donné mon Nandito …

Tu ne me crois pas LA CHACHA a les photos de mon prix Thalia in Lo Lo et vous jugez ci-dessous …

Bien que si vous pensez que le mexicain a l’air mauvais, attendez de voir ma petite fille Chiquis Rivera … Prenez un analgésique avant mijas …