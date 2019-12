Chagrin, humiliation, abus et drogues: la vie terrible et malheureuse de Judy Garland

Et donc Judy a grandi, l'être le plus célèbre et le plus accompagné du monde et pourtant le plus impuissant et solitaire. Jusqu'à 28 ans, après avoir tourné 30 films pour Metro-Goldwyn-Mayer et contribué à en faire le studio le plus puissant et le plus millionnaire de l'époque, Ils ont décidé de licencier qui, deux ans auparavant, était leur principale star. Et puis il regarda le premier de ses nombreux abîmes, Judy essaya de compter son cou avec un verre brisé.