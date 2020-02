Changement climatique, coronavirus et fiscalité numérique, préoccupations du G20 | Économie

Les ministres de l’économie et des finances et les présidents des banques centrales du G20 ont conclu aujourd’hui leur réunion à Riyad par une déclaration reconnaissant la préoccupation pour l’économie mondiale du fait du coronavirus et du changement climatique, en plus de la fiscalité numérique.

Les responsables de l’économie du G20 ont insisté sur la nécessité de trouver une solution sur le régime fiscal qui devrait s’appliquer aux géants technologiques transnationaux, dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et d’aider les pays dans la transformation technologique.