Changement climatique et maladies infectieuses

Y a-t-il un lien entre le changement climatique et le COCID-19, et devrions-nous nous inquiéter d’autres maladies infectieuses?

Nous savons que le changement climatique a des répercussions généralisées sur notre santé, notamment en aggravant des maladies allant des allergies saisonnières aux maladies cardiaques et pulmonaires. Mais que savons-nous de la façon dont le changement climatique affecte les maladies infectieuses? Voici quelques réponses.

Le temps et le climat influencent-ils le risque de COVID-19?

Non. À l’heure actuelle, aucune preuve scientifique ne permet de penser que le temps ou le climat ont une influence particulièrement forte sur la transmission de la maladie COVID-19, car la nouvelle maladie se propage actuellement également dans les climats chauds et humides. Rien ne prouve non plus que le changement climatique ait rendu plus probable l’émergence ou la transmission de COVID-19. Les mythes populaires autour de COVID-19, tels que le nouveau coronavirus seront tués par temps chaud ou froid ont également tous été démystifiés.

Le COVID-19 est principalement transmis directement d’une personne à l’autre par contact étroit ou par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou expire. Les gens peuvent attraper la maladie s’ils respirent ces gouttelettes, ou en touchant des objets ou des surfaces où des gouttelettes infectées ont atterri, puis en touchant leurs yeux, leur nez ou leur bouche.

Bien que la température et l’humidité puissent influer sur la durée de survie du virus à l’extérieur du corps humain, cet effet est susceptible d’être beaucoup plus faible par rapport au degré de contact entre les personnes. Le lavage des mains et la réduction des contacts physiques sont donc essentiels pour briser la chaîne de transmission, en tous lieux, saisons et climats.

Le changement climatique va-t-il aggraver les effets de COVID-19?

Même si le changement climatique n’a pas provoqué l’émergence de COVID-19, il pourrait indirectement aggraver les effets d’une pandémie actuelle ou future. En effet, cela sape les conditions environnementales dont nous avons besoin pour une bonne santé – accès à l’eau, à l’air pur, à la nourriture et aux abris – et exerce une pression supplémentaire sur les systèmes de santé.

Par exemple, le changement climatique provoque une sécheresse et une désertification généralisées dans une grande partie du monde, menaçant la disponibilité d’eau pour la consommation, la production alimentaire, l’hygiène personnelle et les soins médicaux, y compris pour les maladies infectieuses. Dans les zones sujettes à la sécheresse, les installations médicales souffrant de pénurie d’eau seront mal équipées pour faire face à l’épidémie. De même, les épidémies de COVID-19 vont paralyser les systèmes de santé déjà affaiblis dans les régions qui ont connu une augmentation de la fréquence et de la gravité des événements météorologiques extrêmes induits par le climat, comme Haïti ou le Mozambique.

Pour les systèmes de santé déjà affaiblis par les impacts sanitaires liés au climat, l’aplatissement de la courbe des infections pour éviter de submerger le système de santé devient beaucoup plus difficile.

Et les autres maladies infectieuses?

Nous savons que les infections transmises par l’eau, la nourriture ou des vecteurs tels que les moustiques et les tiques sont très sensibles aux conditions météorologiques et climatiques. Les conditions plus chaudes, plus humides et plus variables apportées par le changement climatique facilitent donc la transmission de maladies telles que le paludisme, la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune, le virus Zika, le virus du Nil occidental et la maladie de Lyme dans de nombreuses régions du monde.

Le Lancet Countdown, une collaboration scientifique entre 35 institutions, a révélé que l’adéquation climatique pour la transmission de maladies a déjà augmenté pour des maladies comme la dengue, le paludisme et le choléra.

Par exemple, un changement climatique aggrave les effets négatifs du paludisme sur la santé en élargissant l’aire de répartition du moustique anophèle, le vecteur qui le propage. Elle allonge également la saison de reproduction et de transmission de la maladie par les moustiques, augmentant ainsi le nombre de personnes à risque. Une escalade similaire a lieu pour des maladies telles que la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune et le Zika, qui sont propagées par les moustiques Aedes.

La maladie de Lyme, qui se propage par les tiques, augmente également son aire de répartition et sa saisonnalité dans de nombreuses régions d’Amérique du Nord et d’Europe, tandis que le choléra et la cryptosporidiose d’origine hydrique augmentent avec des sécheresses et des inondations plus fréquentes.

Que peut nous apprendre la réponse mondiale à COVID-19 sur notre réponse au changement climatique?

Le changement climatique et COVID-19 sont tous deux des menaces pour la santé publique, bien qu’ils se déroulent sur des échelles de temps très différentes. Les deux nécessitent une action précoce pour sauver des vies, ainsi que des systèmes de santé adéquats qui offrent un accès équitable aux plus vulnérables de la société.

Tout comme avec COVID-19, la capacité des communautés à faire face aux maladies infectieuses et autres impacts sur la santé qui sont intensifiés par le changement climatique dépend en fin de compte de la force et de la résilience sous-jacentes du système de santé, qu’il assure la protection des plus vulnérables de la société, et la mesure dans laquelle il protège le public contre les menaces à court et à long terme pour la santé.