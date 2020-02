“Chapito” Guzmán aurait signalé qu’il est au Brésil

Iván Guzmán, alias le «Chapito», a partagé une histoire sur son compte Instagram Cela révélerait, peut-être par erreur, qu’il était au Carnaval de Rio de Janeiro Le fils de «Chapo» Guzmán ne garde que 6 photos sur son compte

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias le “Chapito”, fils du trafiquant de drogue Joaquín “Chapo” Guzmán, ancien chef du cartel de Sinaloa, a partagé sur son compte Instagram, à travers ses histoires, une image dans laquelle il révèle apparemment qu’il est au Brésil, notamment au Carnaval de Rio de Janeiro.

Quelques heures plus tôt, également dans ses histoires Instagram, le “Chapito” a partagé une image de deux billets avec lesquels il entrerait pour profiter d’un spectacle.

En ce qui concerne ce qui peut être vu sur ces billets, le «Chapito» assisterait à deux spectacles qui ont eu lieu les dimanche 23 et lundi 24 février au Brésil, bien qu’Iván Guzmán ait évité de montrer les données clés des billets après avoir édité le photographie

C’est la première fois que le “Chapito”, au cas où le compte @therealivanguzman est réel, révèle exactement où il pourrait être localisé.

De plus, pour une fois de plus, Iván Guzmán, le “Chapito”, partage des publications à travers ses histoires Instagram, alors que dans son profil il n’a que six publications, la dernière le 1er novembre dernier: quatre photos, une lettre et une vidéo, ainsi que trois histoires exceptionnelles.

La publication la plus récente a été faite le 15 février dernier à travers ses histoires Instagram, où le fils de “Chapo” Guzmán a partagé une image dans laquelle il dénonce un compte Instagram qui usurpe son identité (avec des informations de La Opinión ).

Tout un mystère

Le compte qu’Iván Guzmán possède, mieux connu sous le nom de «Chapito», sur Instagram est @therealivanguzman, et depuis le début, il a été demandé s’il était vraiment le fils du «Chapo» Guzmán.

Sur les 6 publications qu’il conserve, la première est une lettre adressée à l’opinion publique et aux médias:

«I IVÁN ARCHIVALDO GUZMÁN SALAZAR Je suis désengagé du compte Instagram @ivan_archivaldo, car ce compte qui usurpe mon identité me pose problème, ce compte n’a pas été autorisé par ma personne pour souligner également que les photos publiées dans ce compte quittent le réalité. “

Enfin, le “Chapito” commente: “Pour cette raison, je suis obligé d’ouvrir un compte sur le réseau social Instagram pour arrêter la création de ces comptes qui usurpent mon identité. Instagram: @therealivanguzman », signé par lui et daté du 1er juillet 2019.

Plus de publications

Avec plus de 130 000 abonnés, le compte «Chapito» montre 5 autres publications, bien qu’il n’y en dise pas grand-chose, car tandis que dans l’une vous voyez une maison, dans une autre vous voyez Iván Guzmán comme un enfant.

L’image que je pourrais en dire un peu plus sur lui est celle qui montre qu’il profite d’un après-midi ensoleillé tout en buvant un verre.

Dans un autre, il partage des gants de boîte dédicacés et dans la vidéo montre des bottes qui semblent être exclusivement conçues. Vous n’avez activé les commentaires dans aucune des publications, bien que vous ayez des milliers de likes dans chacune d’elles.