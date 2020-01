Chaque élève a besoin de 200 pieds cubes d’air

Publié à l’origine en avril 1895

«Une salle de classe idéale devrait fournir quinze pieds carrés d’espace au sol pour chaque élève et un approvisionnement de 200 pieds cubes d’air par minute pour chaque personne dans la salle. De telles dispositions assureraient la libre circulation de chaque enfant et une quantité d’air saine. En France, la salle de classe idéale, pense-t-on, devrait avoir une surface vitrée égale au quart de la surface au sol. Il est également préférable d’avoir des sièges et des bureaux individuels pour les élèves. »

—Américain scientifique, avril 1895

