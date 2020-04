Charlotte Figi, la fille qui a inspiré l’huile de cannabis, meurt au milieu de la pandémie de COVID-19

Charlotte Figi, une fille de 13 ans qui souffrait d’épilepsie et a inspiré le nom d’un huile de cannabis Utilisé pour traiter les crises, il est décédé ce mercredi après-midi.

Grâce aux réseaux sociaux, les proches de la petite fille du Colorado, USA. Aux États-Unis, ils ont révélé qu’elle avait un test négatif pour COVID-19 et qu’elle est décédée après une crise. Cependant, à l’hôpital, ils l’ont traitée avec les protocoles qu’ils suivent avec les patients atteints de coronavirus.

Charlotte ne souffre plus. Il est sans saisie pour toujours. Merci pour tout votre amour. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment “, a écrit la famille de la jeune fille, qui a nommé l’huile de CBD” Charlote’s Web “.

Charlotte a reçu un diagnostic de syndrome de Dravet, une forme très extrême d’épilepsie. À 5 ans, il a subi au moins 300 crises par semaine et a dû utiliser un fauteuil roulant. Sa maman, Paige Figi, a cherché d’autres options lorsque les médecins ont épuisé toutes les possibilités. Et il a commencé à donner à sa fille une huile faite à partir d’une variété de cannabis faible en THC, ingrédient psychoactif de la plante, mais riche en CBD, le composé cannabinoïde. Ce n’est qu’ainsi qu’elle a pu contrôler les symptômes de l’épilepsie à Charlotte.

Charlotte Figi est morte de COVID-19?

Bien que plusieurs médias aient affirmé que la fillette de 13 ans était décédée des complications de COVID-19, sa famille a clarifié le problème:

Notre famille est malade depuis début mars, mais au début nous ne répondions pas aux critères du test COVID-19. Charlotte a empiré et le 3 avril, elle est entrée en thérapie intensive. Ce vendredi-là, ils ont fait le test et le résultat est négatif. […] Le 7 avril, elle a eu une crise le matin, entraînant une arrestation cardiorespiratoire. […] Compte tenu des antécédents familiaux de maladies au cours du dernier mois et malgré les résultats négatifs, Charlotte a été traitée comme une patiente atteinte de COVID-19 », ont-ils expliqué sur Facebook.

