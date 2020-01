Charly García subit un accident domestique et doit annuler un concert en Argentine

BUENOS AIRES, 30 janvier (.) – Le chanteur et compositeur argentin Charly García, auteur de classiques tels que “The Dinosaurs” et “Seminare”, a subi un traumatisme à la hanche et a dû annuler un concert lors d’un festival local, a indiqué jeudi le quotidien. Organisation dans une déclaration.

“Nous avons le regret d’annoncer que … Charly García ne pourra pas être présent aux célébrations des 20 ans du Rocher de Cosquín le samedi 8 février”, a annoncé le festival, ajoutant que l’accident s’est produit mercredi et que les médecins ont recommandé au musicien qui s’est reposé et a suspendu ses activités.

En 2015, Garcia, 68 ans, a subi une intervention chirurgicale pour placer une arthroplastie de la hanche et en 2016, il a été opéré pour retirer un clou qui lui avait été posé l’année précédente.

Le musicien a gagné en popularité dans les années 1970 avec le groupe Sui Generis et était membre de formations mythiques telles que The Machine to Make Birds et Serú Girán, avant de commencer une carrière solo réussie au début des années 80.

(Rapport de Lucila Sigal. Édité par Rodrigo Charme)