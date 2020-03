chasseurs d’agents prêts à se déployer dans les rues

“ICE Hunters” se prépare à protéger les sans-papiers après que Trump a annoncé l’envoi d’agents de la patrouille frontalière pour aider l’ICE dans les arrestations en Géorgie.

La mission des «chasseurs de glace» est d’éviter pacifiquement les détentions par des agents migrants et de documenter les opérations.

“Vous pouvez nous appeler à tout moment de la journée si vous pensez qu’il y a une opération ICE”, a expliqué l’organisateur de l’initiative.

Les “ICE Hunters” sont prêts à se déployer dans les rues d’Atlanta (Géorgie) lors d’une opération migratoire, après que le gouvernement du président Donald Trump a annoncé l’envoi d’agents d’élite Border Patrol (CBP) en anglais) pour aider à l’arrestation des sans-papiers, a rapporté Efe.

L’initiative fait partie de l’Alliance géorgienne des droits de l’homme de Géorgie (GLAHR) et compte environ 80 bénévoles dont la mission est d’éviter pacifiquement les arrestations de fonctionnaires fédéraux et de documenter les opérations, a expliqué à Efe Kevin Joachín, organisateur communautaire d’Efe. le groupement

«Dès que la situation dans la région d’Atlanta s’intensifie, nous sommes prêts à travailler avec plusieurs bénévoles. Dans le passé, nous avons travaillé avec plus de 13 groupes en une journée dans cinq comtés différents et 14 villes dans des opérations signalées par les communautés », a déclaré le militant.

GLAHR a créé les «ICE Chasers», son «unité de réponse rapide», en juin de l’année dernière, lorsque le président Trump a annoncé des raids massifs pour arrêter les immigrants sans papiers, une action qui a semé la panique parmi de nombreux membres de la communauté hispanique du pays.

Rappelez-vous comment ICE a menacé des raids massifs ciblant des villes comme #Atlanta?

Eh bien, ils ont lamentablement échoué. En raison de l’excellent travail de @GLAHR_ & #ICEChasers.

Ils peuvent émettre toutes sortes de menaces ignobles, mais à la fin, l’organisation l’emportera! https://t.co/pCyCAvaWvS

– Azadeh Shahshahani (@ashahshahani) 20 février 2020

«Notre objectif lorsque nous sortons avec les groupes d’intervention rapide est de documenter l’arrestation qui se produit et d’essayer de l’empêcher autant que possible. Nous y sommes parvenus en informant la communauté de ses droits constitutionnels et en expliquant ce que sont les ordonnances judiciaires et administratives », a déclaré Joachín.

De plus, la mission des «Chasseurs» est «d’attirer l’attention» sur les violations qui, à leur avis, engagent des agents du Service de l’immigration et des douanes (ICE) dans les communautés latines et ainsi «changent l’opinion publique sur l’agence fédérale », a-t-il ajouté.

L’organisateur de GLAHR a déclaré que tous les volontaires doivent être des citoyens américains, car ils ne veulent pas les mettre en danger d’être accusés d’un crime grave tel que le terrorisme, comme cela s’est produit dans le passé, et a insisté pour que toutes leurs actions soient pacifiques.

Joachín a déclaré qu’ils planifiaient toujours comment agir dans diverses circonstances et que l’un d’entre eux consistait à prendre des mesures afin que les officiers de l’ICE, appuyés ou non par des agents d’élite du CBP, ne puissent pas arrêter les immigrants.

“Cela ne signifie pas que nous allons arrêter les agents d’immigration, mais créer une barrière entre eux” et les migrants, a-t-il expliqué.

“Cependant, nous ne sommes pas violents et ne pouvons pas recourir à la force dans nos actions”, a insisté le militant de GLAHR, une organisation qui dispose d’une ligne téléphonique (770-457-5232) pour que les membres de la communauté signalent toute action en matière d’immigration.