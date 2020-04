Chatouiller la queue de l’astéroïde – Scientific American Blog Network

Vers sept heures du soir par une journée calme de septembre 2016, une fusée Atlas V a grogné dans l’espace depuis Cap Canaveral. À bord se trouvait la mission OSIRIS-Rex de la NASA pour étudier l’astéroïde carboné connu sous le nom de “Bennu” et rapporter quelque 60 grammes de matière à étudier sur Terre.

Quelque quatre ans plus tard, arrivée à Bennu en décembre 2018, la mission est maintenant dans une longue période de préparation pour cette prise si précieuse sur un petit morceau de ce dépôt de soixante millions de tonnes de matériaux vierges des premiers jours de notre système solaire en formation. Une partie critique de cette préparation consiste à s’assurer que l’engin spatial peut être manœuvré en toute sécurité jusqu’à la surface de l’astéroïde, dans une zone d’échantillonnage prédéterminée, et être à nouveau manœuvré en toute sécurité.

Le 14 avril 2020, le vaisseau spatial a fait une descente préparatoire, tombant à environ 65 mètres au-dessus de la surface de Bennu, puis reculant, le tout accompli en une dizaine de minutes. Ci-dessous, un fantastique laps de temps d’images prises par OSIRIS-REx. Le plus gros rocher au point de descente le plus bas mesure environ 13 mètres de diamètre. À ce stade, vous pouvez également voir le patch plus lisse et plus sombre (connu sous le nom de site exemple Nightingale) qui sera la cible finale du toucher des roues.

Crédit: NASA, Goddard et University of Arizona

En août 2020, il est prévu de descendre jusqu’à la surface pour déployer le bras d’échantillonnage “ Touch-and-Go ” (vu au centre des images ci-dessus). Cet appareil intègre un système pour projeter rapidement la surface avec de l’azote gazeux afin de projeter le matériau dans la tête d’échantillonnage pour essayer de faire passer des morceaux jusqu’à quelques centimètres de diamètre. Pendant ce temps, des particules de poussière plus petites seront collectées passivement sur des coussinets en acier inoxydable finement bouclés.

OSIRIS-REx peut effectuer trois tentatives de ce type si nécessaire. Une fois qu’un échantillon suffisant a été capturé, il le scellera et – avec un peu de chance et beaucoup d’ingénierie – ramènera cet échantillon sur Terre en septembre 2023, en tombant sur une gamme de l’US Airforce en Utah à la fin d’un parachute. .

Mais en plus des connaissances scientifiques sur l’histoire de notre système solaire, il y a une motivation un peu plus sérieuse à visiter Bennu. Dans le classement des astéroïdes qui sont des dangers potentiels pour la Terre – avec des orbites qui traversent les nôtres – Bennu est le numéro 2 dans un système cumulatif d’évaluation qui inclut le rendement énergétique d’impact potentiel.

En fait, on estime que Bennu a 1 chance sur 2700 de toucher la Terre entre 2175 et 2199. Bien que cela soit loin de provoquer la panique, la nature et l’activité de Rubu de Bennu (jaillissant parfois de la poussière et des roches, probablement en raison de changements thermiques et volatils) signifient que son orbite peut subir une certaine quantité de décalage aléatoire au fil du temps, en plus des changements de l’effet Yarkovsky. Les données d’OSIRIS-REx aideront à affiner notre image de la future menace de Bennu, bien que peu probable.

