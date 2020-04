Chayanne apparaît fils torse nu fait la compétition

Le chanteur portoricain partage du temps avec sa famille en quarantaine Chayanne ravit ses fans en apparaissant torse nu Son fils, Lorenzo Figueroa, rivalise avec son corps athlétique

Chayanne en petits vêtements et sans chemise. Comme on le voit rarement, Chayanne apparaît torse nu dans la quarantaine, mais son fils, Lorenzo Figueroa, qui ressemble beaucoup au chanteur portoricain, rivalise avec lui en portant son corps athlétique.

Avec plus de 450 000 «likes» à ce jour, cette publication, disponible sur le compte Instagram officiel du chanteur portoricain, montre un Elmer Figueroa, le vrai nom de Chayanne, le plus détendu lors de la préparation d’un barbecue en plein air.

“Vivre aujourd’hui et chouchouter la famille, haha, continuez à prendre soin de #quedateencasa #yomequedoencasa #tiempoenfamilia #cuarentenaencasa #cuarentena”.

Son compatriote, le chanteur Luis Fonsi, n’a pas hésité à lui dire: “Sauvez-moi un hamguerguito, s’il vous plaît”, en recevant une réponse de Chayanne, qui a actuellement 51 ans: “Hahaha !!! Vous êtes toujours les bienvenus !!! Un câlin”.

Pour sa part, l’actrice et mannequin américaine Vanessa Williams, qui était la compagne de la chanteuse portoricaine dans le film “Dance with me” de 1998, s’est bornée à poster des smileys de flammes brûlantes. Chayanne a répondu: “Mon ami, je vous souhaite le meilleur pour toujours.”

Un utilisateur, nommé Alejandra Chacón, a écrit ce qui suit: «Papa! Cache-toi, ma maman va te gronder. » Chayanne a pris ça comme une blague et a dit: “Ne me gronde pas !!!”.

Les compliments après avoir vu le chanteur toricole portoricain torse nu et avoir montré un physique enviable à ses plus de 50 ans, n’ont pas tardé à être présents: “Donc je serais plus heureux en quarantaine”, “Gentil monsieur !!!”, “Il Il est parfait “,” Cet homme ne peut pas être si beau! “,” Qu’est-ce qui ne va pas avec eux? Cet homme est à moi »,« Quel bel homme, mon Dieu !!! »,« Trop bon. Et magnifique. Et TOUT ».

Un internaute a profité de cette photo de Chayanne pour taguer des amis et dire: “Quels abus … ce sera définitivement L’HOMME PARFAIT pour toujours et je l’aimerai POUR TOUJOURS”.

Les compliments pour le chanteur portoricain, né le 28 juin 1968, semblaient sans fin: «Je veux l’épouser», «Prêt et parfait, comme le recommandait le médecin en période de quarantaine. Et je suis heureux de l’accomplir avec lui »,« Magnifique, ta barbe brille, bisous de Cali, Colombie, nous nous réjouissons de ça »,« C’est comme ça que je veux être mis en quarantaine ».

Un utilisateur a noté que le chanteur portoricain avait déjà des cheveux gris et était attristé: “Mon amour platonicien a vieilli.”

Pendant de nombreuses années, une plaisanterie est devenue virale dans laquelle de nombreuses jeunes femmes disent qu’elles sont les filles de Chayanne après que leurs mères respectives leur ont avoué: “Chayanne est ton père”, et il semble que plusieurs d’entre elles n’y verraient aucun inconvénient. en faire une réalité:

“Comme ton père est attentif au rôti de bœuf”, “Comme mon père est beau”, “Mon père leur a fait du rôti de bœuf dans ma maison pendant que je ne suis pas ici”, “Le père de vos enfants est super”, “Super papa”, ” Quoi de neuf mon beau-père, il n’a pas invité le barbecue »,« Faites attention papa ».

Enfin, un admirateur du chanteur portoricain a fait la proposition suivante: “Vous êtes si bon que s’ils vous prenaient un peu de sang, vous seriez le remède de cette pandémie.”