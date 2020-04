Chelsea Manning hospitalisée après une tentative de suicide

L’ancienne analyste des renseignements de l’armée, Chelsea Manning, a tenté de se suicider mercredi matin, a annoncé son équipe juridique dans un communiqué. Elle a été emmenée à l’hôpital, où elle se rétablit actuellement.

Le shérif d’Alexandria, en Virginie, où Manning est incarcéré dans un centre de détention pour adultes, a confirmé à CBS News qu’un “incident” avec Manning s’était produit tôt mercredi matin.

“Il y a eu un incident vers 12 h 11 aujourd’hui au Centre de détention pour adultes d’Alexandrie impliquant le détenu Chelsea Manning”, a déclaré le shérif Dana Lawhorne dans un communiqué. “Il a été géré de manière appropriée par notre personnel professionnel et Mme Manning est en sécurité.”

Manning, qui travaillait comme analyste du renseignement en Irak, a été condamné pour la première fois en 2013 pour avoir divulgué des documents gouvernementaux et militaires classifiés à WikiLeaks. Elle a purgé sept ans d’une peine militaire de 35 ans avant que le président Obama d’alors ait commué sa peine en 2017.

Manning a de nouveau été emprisonné en mars 2019 pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury enquêtant sur WikiLeaks. Elle a dit à l’époque qu’elle s’opposait au secret du processus du grand jury et a dit au juge qu’elle “accepterait tout ce que vous m’apporteriez”.

Elle a été libérée environ deux mois plus tard à l’expiration du mandat du grand jury – mais elle a de nouveau été emprisonnée une semaine plus tard pour avoir refusé de se conformer à une deuxième assignation du nouveau grand jury.

À l’époque, le juge a déclaré qu’elle pouvait être incarcérée jusqu’à 18 mois et qu’elle serait condamnée à une amende de 500 $ par jour pendant 30 jours et de 1 000 $ par jour après 60 jours.

L’équipe juridique de Manning a déclaré qu’elle devait toujours comparaître lors d’une audience vendredi, au cours de laquelle le juge statuera sur une requête en annulation des sanctions pour outrage civil.

L’équipe a déclaré que Manning continuerait de défier l’assignation, citant une lettre qu’elle avait écrite au juge en 2019.

“Je m’oppose à ce grand jury … comme un effort pour effrayer les journalistes et les éditeurs, qui servent un bien public crucial”, a écrit Manning. «J’ai ces valeurs depuis que je suis enfant, et j’ai eu des années de confinement pour y réfléchir. Pendant une grande partie de ce temps, j’ai dépendu pour la survie de mes valeurs, de mes décisions et de ma conscience. Je n’abandonnerai pas eux maintenant.”

L’histoire continue

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est en détresse émotionnelle ou en crise suicidaire, appelez la hotline nationale de prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255).

Pour plus d’informations sur les ressources et le soutien en matière de soins de santé mentale, la ligne d’assistance de l’Alliance nationale pour les maladies mentales (NAMI) peut être contactée du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h. ET, au 1-800-950-NAMI (6264) ou par courriel à info@nami.org.

Navy Blue Angels et Air Force Thunderbirds saluent dans le ciel les travailleurs essentiels

L’Ohio organise sa première primaire présidentielle par vote par correspondance

Les dirigeants des banques alimentaires mettent en garde contre la baisse des approvisionnements