Chelsea s’installe en position de champions et Leicester trébuche contre Southampton

Chelsea (4e) s’est installé samedi dans les positions de Ligue des champions après avoir battu Burnley (15e) 3-0 lors d’un match à la 22e date de la Premier League, tandis que Leicester (2e) a été surpris et revient 2 -1 par Southampton (12e).

Leicester a vécu ce samedi contre les «Saints» un jeu complètement différent de celui affronté fin octobre à la 10e date du championnat anglais.

À cette occasion, les «Foxes» ont balayé la carte de Southampton avec un 9-0 brutal. Cette fois, le Brendan Rodgers est revenu sur le tableau de bord, via Dennis Praet (14), mais l’équipe visiteuse a égalisé quelques minutes avec un but de Stuart Armstrong (19) et a revendiqué la vengeance avec l’objectif final de Danny Ings (81 ans).

Cette défaite inattendue maintient Leicester à la deuxième place avec 45 points, mais pourrait être avancée par Manchester City (3e, 44 unités) si Pep Guardiola gagne dimanche (16h30 GMT) à Aston Villa.

Qui ne voit pas sa quatrième position en danger est Chelsea, qui grâce à des buts de Jorginho (27 pénal), Tammy Abraham (38) et Callum Hudson-Odoi (49) est logé dans cette position avec 39 points, cinq de plus que Manchester United (5e).

Les ‘Red Devils’ n’ont laissé aucun choix ce samedi en même temps à Colista Norwich, qui a dépassé avec un net 4-0.

Old Trafford prend toute sa place dans les positions de la Ligue Europa, maintient sa persécution des “ Blues ” en vie et ne se laisse pas manger par d’autres rivaux tels que Sheffield United (6e), Wolverhampton (7e) ou Tottenham (8e) ).

Lors du premier match de la journée, Arsenal, brillant durant les 20 premières minutes, a fini par accorder un nul décevant (1-1) lors de sa visite à Crystal Palace.

Le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang s’est qualifié pour les ‘Gunners’ à la 12e minute, mais le Ghanéen Jordan Ayew a fait match nul au début de la seconde période (54) contre un Arsenal qui a joué avec 10 des 25 dernières minutes pour l’expulsion de son buteur, qui a vu le rouge direct pour une entrée difficile à un adversaire.

Avec ce point ajouté, Arsenal, désormais mené par Mikel Arteta, est encore loin du haut du classement, occupant la 10e place avec 28 points, huit de la zone «Champions».

– Résultats des matchs de la 22e journée du championnat anglais:

Sheffield United – West Ham 1-0

Crystal Palace – Arsenal 1-1

Wolverhampton – Newcastle 1-1

Manchester United – Norwich City 4-0

Leicester – Southampton 1-2

(17h30 GMT) Tottenham – Liverpool

(14h00 GMT) Bournemouth – Watford

(16h30 GMT) Aston Villa – Manchester City

Classification: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 58 20 19 1 0 49 14 35

2. Leicester 45 22 14 3 5 47 21 26

3. Manchester City 44 21 14 2 5 56 24 32

4. Chelsea 39 22 12 3 7 39 29 10

5. Manchester United 34 22 9 7 6 36 25 11

6. Sheffield United 32 22 8 8 6 24 21 3

7. Wolverhampton 31 22 7 10 5 31 28 3

8. Tottenham 30 21 8 6 7 36 30 6

9. Crystal Palace 29 22 7 8 7 20 24 -4

10. Arsenal 28 22 6 10 6 29 31 -2

11. Everton 28 22 8 4 10 25 32 -7

12. Southampton 28 22 8 4 10 27 39-12

13. Newcastle 26 22 7 5 10 21 34 -13

14. Brighton 24 22 6 6 10 25 30 -5

15. Burnley 24 22 7 3 12 24 37 -13

16. West Ham 22 21 6 4 11 25 33 -8

17. Aston Villa 21 21 6 3 12 27 37 -10

18. Bournemouth 20 21 5 5 11 20 32-12

19. Watford 19 21 4 7 10 17 34 -17

20. Norwich City 14 22 3 5 14 22 45 -23