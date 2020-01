“Chicharito” Hernández confirme qu’il jouera sur Galaxy dans une interview avec LA Times

21 janvier (.) – L’attaquant mexicain Javier ‘Chicharito’ Hernández poursuivra sa carrière au Los Angeles Galaxy club de MLS, a fait savoir Séville mardi, quelques heures après que l’attaquant l’ait annoncé dans une interview à un journal local.

“Le Sevilla FC et le Los Angeles Galaxy ont conclu un accord pour le transfert de Javier Hernández, Chicharito, à l’équipe américaine”, a déclaré le club espagnol dans un communiqué peu de temps avant que la franchise MLS ne publie une vidéo dans laquelle elle Voir une image de l’attaquant avec les vêtements de sa nouvelle équipe.

Hernandez, le meilleur buteur de tous les temps au Mexique avec 52 buts en 105 apparitions internationales, avait déclaré au Los Angeles Times que c’était le bon moment pour rejoindre la ligue américaine.

“Je vais jouer”, a déclaré Hernandez. “Les gens diront que c’était parce que je ne pouvais pas le faire (en Europe), mais parfois dans le football, il y a des choses qui ne sont pas entre vos mains.”

“Au cours des deux dernières années, les entraîneurs ont décidé de donner confiance aux autres joueurs et non à moi. Et maintenant, LA Galaxy, l’entraîneur et la ligue me disent: ‘Écoutez, Javier, nous voulons vous donner toute la confiance, toute la confiance aidez-nous », a-t-il déclaré dans le rapport, dans lequel il semble poser avec l’uniforme de sa nouvelle équipe.

Le journal a indiqué que le contrat d’Hernández est de trois ans et comprend une option pour un trimestre. De plus, il maintient qu’il recevra un salaire de base annuel de 6 millions de dollars.

Hernandez, qui a disputé trois Coupes du monde avec le “Tri”, a rejoint Séville en provenance de l’anglais West Ham United en septembre. Il n’a disputé que deux matchs dans la distribution espagnole depuis le 2 novembre et, selon la presse, son manque de continuité l’a poussé à chercher une autre équipe.

L’arrivée de Hernandez au Galaxy intervient après le départ de l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé le mois dernier un contrat avec l’AC Milan de Serie A après avoir marqué 53 buts en deux saisons avec l’équipe de Los Angeles.

(Rapport de Frank Pingue à Toronto. Édité en espagnol par Javier Leira)