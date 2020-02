“Chicharito” Hernández fera ses débuts samedi avec LA Galaxy

12 février (.) – L’attaquant mexicain Javier ‘Chicharito’ Hernández a reçu son visa de travail et pourrait débuter le week-end avec le Los Angeles Galaxy, a rapporté mercredi le club américain de la Major League Soccer (MLS).

Hernandez, le meilleur buteur de tous les temps au Mexique avec 52 buts en 105 apparitions internationales, est allé au club américain de Séville en Espagne le 21 janvier.

“Javier Hernández a été ajouté à la liste active de LA Galaxy après avoir reçu son visa. Hernández est prêt à faire ses débuts samedi lorsque Los Angeles affrontera le Toronto FC”, a déclaré le club.

LA Galaxy et Toronto s’affronteront lors du match de pré-saison au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

LA Galaxy commencera la saison régulière le 29 février lors de sa visite au Houston Dynamo.

Hernandez, qui a joué avec les Coupes du monde “Tri” en 2010, 2014 et 2018, a commencé sa carrière avec Guadalajara au Mexique en 2006, quatre ans plus tard, il est allé en Europe pour jouer pour Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham et Séville.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco à Mexico)