Chileno Castillo quitte l’hôpital après une thrombose au Mexique

MEXICO CITY, 9 févr. (.) – Le chilien Nicolás Castillo, l’attaquant américain, le club le plus vainqueur du football mexicain avec 13 titres, a quitté l’hôpital dimanche jours après avoir subi une opération en raison d’une thrombose qu’il a subie à la fin de janvier.

Castillo, 26 ans, a été opérée chirurgicalement le 29 janvier après avoir présenté une thrombose dans l’artère fémorale superficielle après avoir subi une intervention chirurgicale pour traiter une lésion de la cuisse droite.

“Aujourd’hui, après plusieurs jours à l’hôpital, je suis reconnaissant, béni, marchant, vivant et ma jambe intacte. Merci à tous les médecins qui ont rendu cela possible et étaient au bon moment pour moi d’être ici … aujourd’hui, j’ai un jeu à part, et je ne le perdrai pas! “a publié Castillo sur son compte Instagram.

“Je ne sais pas ce que mon avenir nous réserve, mais le plus précieux est que j’ai une famille, des amis, des collègues, des dirigeants, du personnel d’encadrement qui ne m’a jamais laissé seul. MERCI à tous pour vos préoccupations, vos messages d’encouragement, vos prières et vos bonnes énergies. Je leur souhaite la même chose qu’ils veulent de moi mais pour mille », a ajouté le joueur à côté d’une vidéo où il est vu marchant sur des bâtons et une photo assis dans un fauteuil roulant.

Castillo a atteint les “Eagles” pour le tournoi Clausura 2019, mais depuis son arrivée en Amérique, il a subi des blessures constantes qui lui ont seulement permis de jouer 18 matchs et de marquer neuf buts.

L’attaquant arrivé en Amérique du Benfica du Portugal a joué pour Pumas de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) lors des tournois Clausura 2017, Apertura 2017 et Clausura 2018.

Il a commencé sa carrière en 2010 à l’Université catholique du Chili, quatre ans plus tard, il est allé à Bruges en Belgique. En Europe, il milita également avec le Mainz allemand 05 et le Frosinone italien.

Avec l’équipe nationale, il a marqué quatre buts en 24 matchs depuis ses débuts en 2013.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)