Chileno Valdivia se déclare prêt à relever le défi avec Morelia au Mexique

MEXICO CITY, 16 janvier (.) – L’expérimenté Jorge chilien “Mago” Valdivia a déclaré jeudi qu’il était prêt à relever un nouveau défi dans le football mexicain avec Monarcas Morelia.

Le milieu de terrain avec son compatriote Martín Rodríguez, en plus du mexicain Carlos Vargas et César Huerta ont été présentés comme des renforts de Monarcas Morelia pour le tournoi de Clausura.

“Avec l’expérience que j’ai dans le football, la seule chose que j’ai à l’esprit est de commencer à jouer et que mes coéquipiers me connaissent sur le terrain. C’est un défi géant pour moi, j’espère qu’avec le passage des matchs je pourrai être rapidement au la hauteur des circonstances “, a déclaré Valdivia après sa présentation.

Le joueur de 36 ans, qui a disputé les Coupes du monde en Afrique du Sud 2010 et au Brésil 2014, en plus d’être champion de la Copa América 2015, a ajouté que l’âge ne sera pas un obstacle pour se démarquer au Mexique.

“Je ne viens pas pour répondre aux gens qui parlent d’âge, je viens juste pour en profiter, pour jouer. Je n’ai jamais rien eu de proche du football mexicain mais ici je suis heureux et j’espère que ça va bien”, a-t-il ajouté.

Valdivia arrive à Monarcas Morelia après avoir joué avec le Colo-Colo où il a été champion en 2006, 2017 et 2018. Il a également réalisé des championnats au Brésil avec Palmeiras en 2008, 2012, 2013 et 2015.

Aux Emirats Arabes Unis, il a levé le trophée en 2009 avec Al-Ain, et en 2016 et 2017 avec Al-Wahda.

Il a fait ses débuts avec l’Universidad de Concepción en 2003 et un an plus tard, il a joué pour Rayo Vallecano d’Espagne et pour la Servette de Suisse.

“Je n’ai pas pensé à être un leader, j’ai pensé à profiter de cette ligue mexicaine et à répondre aux attentes que les gens ont suscitées”, a déclaré Valdivia, qui pourrait faire ses débuts samedi lorsque Monarcas Morelia rend visite au champion de Monterrey le deuxième jour.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)