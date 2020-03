Chili.- Des manifestations sur la Plaza Baquedano à Santiago du Chili ont fait dix arrestations et 38 blessés

L’INDH rapporte que trois jeunes ont subi des blessures aux yeux

MADRID, 7 mars (Agence One / EP) –

Les manifestations qui ont eu lieu ce vendredi sur la place Baquedano de Santiago du Chili ont pris fin avec l’arrestation de dix manifestants et 38 policiers blessés, lors d’une manifestation à laquelle environ 4 200 personnes ont participé.

Lors de la manifestation, des affrontements ont eu lieu entre la police et des manifestants cagoulés. Par conséquent, des détournements de trafic ont été effectués et certaines stations de métro ont été fermées à titre préventif.

Plus précisément, la station Salvador de la ligne 1 du métro a indiqué qu’elle était “fermée et sans arrêts de train en raison de perturbations à l’étranger”. De plus, en raison des manifestations, la gare de l’Universidad Católica a dû être fermée.

Il y a également eu des émeutes entre des manifestants cagoulés dans le secteur de Vicuña Mackenna, ainsi que des barricades dans certaines rues de la capitale.

En outre, un «bateau-citerne» a été incendié après une attaque avec un cocktail de motolov même si, comme le rapporte «El Mercurio», aucun policier n’a été blessé. “Les mêmes policiers qui procédaient sont ceux qui ont dû concentrer leurs efforts pour éteindre la voiture brûlée par la bombe Molotov”, a précisé le corps.

Les protestations au Chili ont éclaté le 17 octobre contre la quatrième hausse du prix du métro en quelques mois et ont augmenté rapidement pour dénoncer les inégalités sociales et augmenter la nécessité d’élaborer une nouvelle Constitution.

Le président du Chili, Sebastián Piñera, qui est venu déclarer l’état d’urgence du déploiement dans les forces armées, s’est excusé de ne pas avoir entendu la clameur des Chiliens et a proposé un “agenda social”. Pour y arriver, il a remodelé le gouvernement et entamé un dialogue avec les partis politiques, à la fois d’opposition et officiels.

L’INDH PLAINT DES LÉSIONS OCULAIRES

Pour sa part, l’Institut national des droits de l’homme (INDH) du Chili a dénoncé que trois jeunes ont subi des blessures aux yeux aux alentours de la Plaza Baquedano ce vendredi et qu’un photographe de l’organisation, Claudio Pérez, a subi une agression violente et inexplicable. “par Carabineros de Chile.

Quant aux jeunes, l’agence a précisé qu’ils ont été soignés dans les centres de soins d’urgence autorisés lors des mobilisations et qu’ils ont ensuite été transférés dans un centre de santé.

Du photographe, l’INDH a expliqué à travers son compte Twitter que l’agression “s’ajoute aux autres observées” et montre “l’usage excessif de la force par la police”, dans un message accompagné d’images dans lesquelles vous voyez un carabinero entrant en collision avec le photographe présumé, qui tombe et frappe un arbre, tandis qu’un groupe d’agents court dans la direction opposée à laquelle Perez avance.

Dans ce contexte, les forces de police ont également diffusé un message via le réseau social susmentionné dans lequel elles ont déclaré que c’est un “affrontement” entre un policier et un observateur de l’INDH qui “intervient dans l’action pour arrêter les violents qui ils ont agressé la police et provoqué des destructions. ” “Nous recommandons aux observateurs de ne pas exposer leur sécurité en intervenant dans les procédures policières”, ont-ils indiqué auprès des forces de l’ordre.

Par la suite, également via Twitter, l’INDH a réaffirmé son rejet de ce qui s’est passé. “L’INDH réaffirme catégoriquement sa répudiation de l’agression contre le photographe officiel Claudio Pérez. Nous atteindrons les étapes finales pour déterminer la responsabilité de l’attaque des Carabineros de Chile contre un défenseur des droits humains.”