Chili.- Des manifestations sur la Plaza Baquedano à Santiago du Chili ont fait dix arrestations et 38 blessés

MADRID, 7 mars (Agence One / EP) –

Les manifestations qui ont eu lieu ce vendredi sur la place Baquedano de Santiago du Chili ont pris fin avec l’arrestation de dix manifestants et 38 policiers blessés, lors d’une manifestation à laquelle environ 4 200 personnes ont participé.

Lors de la manifestation, des affrontements ont eu lieu entre la police et des manifestants cagoulés. Par conséquent, des détournements de trafic ont été effectués et certaines stations de métro ont été fermées à titre préventif.

Plus précisément, la station Salvador de la ligne 1 du métro a indiqué qu’elle était “fermée et sans arrêts de train en raison de perturbations à l’étranger”. De plus, en raison des manifestations, la gare de l’Universidad Católica a dû être fermée.

Il y a également eu des émeutes entre des manifestants cagoulés dans le secteur de Vicuña Mackenna, ainsi que des barricades dans certaines rues de la capitale.

En outre, un «bateau-citerne» a été incendié après une attaque avec un cocktail de motolov même si, comme le rapporte «El Mercurio», aucun policier n’a été blessé. “Les mêmes policiers qui procédaient sont ceux qui ont dû concentrer leurs efforts pour éteindre la voiture brûlée par la bombe Molotov”, a précisé le corps.

Les protestations au Chili ont éclaté le 17 octobre contre la quatrième hausse du prix du métro en quelques mois et ont augmenté rapidement pour dénoncer les inégalités sociales et augmenter la nécessité d’élaborer une nouvelle Constitution.

Le président du Chili, Sebastián Piñera, qui est venu déclarer l’état d’urgence du déploiement dans les forces armées, s’est excusé de ne pas avoir entendu la clameur des Chiliens et a proposé un “agenda social”. Pour y arriver, il a remodelé le gouvernement et entamé un dialogue avec les partis politiques, à la fois d’opposition et officiels.