Chili.- La progressiste Adriana Muñoz devient la deuxième femme à présider le Sénat chilien

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

La sénatrice du Parti pour la démocratie (PPD) Adriana Muñoz a été élue avec 22 voix pour présider le Sénat chilien, devenant ainsi la deuxième femme à le faire, après Isabel Allende en 2014.

Muñoz, qui s’est imposée à l’autre candidate, la conservatrice de Vamos Chili Carmen Carmen Gloria Aravena – qui a obtenu 14 voix -, a été députée à plusieurs reprises, occupant la présidence du Congrès en 2002, étant la première femme à exercer ladite position.

Le nouveau président du Sénat a pris ses fonctions en appelant à l’unité face à la crise sanitaire que connaissent non seulement le Chili, mais la planète entière, selon des informations publiées par le journal local “El Mercurio”.

“Nous sommes confrontés à une urgence sanitaire sans précédent au cours du siècle dernier. Nous redéfinissons toujours comment il est possible de continuer à fonctionner et quels sont les protocoles les plus appropriés dans notre besoin de combiner le fonctionnement normal des institutions et du pays”, a-t-il déclaré.

“Pour la deuxième fois en moins de six mois, notre vie quotidienne a été supprimée, comme cela s’est produit le 18 octobre, lorsque des milliers de citoyens se sont rebellés contre les abus, l’injustice et le report. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une double situation qui Nous devons articuler avec sagesse et unité “, a ajouté Muñoz.

En ce sens, il a annoncé, dans un premier temps, qu’il avait proposé au président du Chili, Sebastián Piñera, la création d’une “commission nationale de crise” coordonnée par un délégué présidentiel et en collaboration avec le Collège médical, ainsi qu’avec le soutien et le travail d’anciens ministres de la santé, doyens de médecine et scientifiques.