Chili.- Le Sénat chilien approuve la parité hommes-femmes pour le processus constitutif

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le Sénat chilien a approuvé mercredi la parité hommes-femmes pour le processus constitutionnel qui aura lieu si le référendum du 26 avril aboutit à un changement en faveur de la Constitution du pays.

“Par 28 voix pour, six contre et quatre abstentions, la Chambre du Sénat vient d’approuver et d’envoyer la réforme constitutionnelle qui établit la parité entre les sexes dans la conformation de l’organe constituant”, a déplacé le compte Twitter du Sénat chilien, qui évalué le résultat du vote comme «historique».

L’initiative, qui avait été approuvée quelques heures auparavant à la Chambre des députés, a été présentée avec deux voix de plus que nécessaire.

Ainsi, entre autres mesures, le système électoral du processus éventuel de répartition et d’attribution des sièges dans le processus constitutionnel visera à atteindre une représentation “équitable” entre les hommes et les femmes, comme l’Agence One l’a recueilli.

Pour cela, dans les circonscriptions qui répartissent un nombre pair de sièges, le même nombre d’hommes que de femmes doit être élu, tandis que dans les circonscriptions qui répartissent un nombre impair de sièges, une différence de sièges supérieure à un entre les hommes peut ne pas en résulter. les femmes

En avril, un plébiscite aura lieu qui proposera deux alternatives: une assemblée constituante composée de citoyens élus pour elle ou une instance qui comprend la participation d’au moins 50% des membres du Congrès et l’autre moitié avec des membres élus à cet effet.

Le changement constitutionnel est la principale revendication des manifestations qui ont débuté le 17 octobre pour la quatrième hausse du prix du métro en quelques mois et se sont rapidement intensifiées pour dénoncer les inégalités sociales.