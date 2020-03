Chili.- Piñera précise que «jamais» signifiait que «les femmes peuvent avoir des responsabilités» dans la violence de genre

SANTIAGO, 3 mars (Agence One / EP) –

Le président du Chili, Sebastián Piñera, a qualifié mardi ses déclarations controversées sur la violence de genre, dans lesquelles il a évoqué “la position des femmes victimes de maltraitance”, pour préciser que “jamais” n’a signifié “que” les femmes peut avoir la responsabilité. “

“Parfois, ce n’est pas seulement la volonté des hommes d’abuser, mais aussi la position des femmes qui doivent être maltraitées. Nous devons corriger l’agresseur et nous devons également dire à la personne maltraitée qu’il ne peut pas permettre que cela se produise”, a-t-il déclaré. Piñera a promulgué lundi la soi-disant «loi Gabriela», qui étend le crime de féminicide.

Les propos de Pilera ont été largement critiqués par les acteurs politiques et les organisations civiles, qui estiment qu’ils blâment dans une certaine mesure les femmes pour les agressions dont elles sont victimes.

“Ce sont des mots assez malheureux car ils n’écoutent pas, ils ne comprennent pas que la faute de la femme n’est pas là”, a déclaré le père de Gabriela Alcaína, Fabían Alcaíno, dans des déclarations à Radio Cooperativa.

“Malheureusement, ces types d’hommes (qui abusent) ont un mélange super létal d’intelligence et de capacité à envelopper et à diminuer une femme, mais la faute ne sera jamais la femme dans ces cas”, a déclaré le père du jeune. , tuée par son ex petit ami en 2018.

Sur les réseaux sociaux, le message “La faute n’était pas la mienne, ni où j’étais, ni ce que je portais” s’est multiplié, citant l’interprétation bien connue du groupe The Thesis ‘The violer is you’, récemment viralisé.

Ainsi, le président chilien a voulu expliquer ses déclarations. “Des choses claires: je n’ai jamais dit que les femmes pouvaient assumer des responsabilités”, écrit-il sur son compte Twitter officiel.

Piñera a déclaré que ce qu’il voulait dire “c’est que de nombreuses femmes victimes de violence ne peuvent pas porter plainte et ne reçoivent pas une protection efficace et en temps opportun”. “C’est pourquoi la ‘loi Gabriela’ et notre politique de tolérance zéro avec tous les abus ou violences contre les femmes”, a-t-il défendu.

La “ loi Gabriela ” étend le crime de féminicide de manière à non seulement punir les meurtres commis pendant le mariage ou la cohabitation, comme au Chili, mais dans le cadre de toute relation, qu’elle soit sentimentale ou sexuelle, contre les femmes qui pratiquent la prostitution, à condition qu’il soit fondé sur le sexe.