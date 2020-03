Chili.- Plus de 280 personnes arrêtées pour des émeutes dans plusieurs villes du Chili

MADRID, 3 mars (EUROPA PRESS) –

Au moins 283 personnes ont été arrêtées et 76 policiers ont été blessés par les émeutes survenues lundi soir (heure locale) dans plusieurs villes du Chili, dans le cadre des manifestations sociales dans le pays, comme rapporté mardi Le ministre de l’Intérieur Gonzalo Blumel.

“Hier soir, nous n’avons eu que de la violence. La nuit dernière n’est pas une manifestation sociale, la nuit dernière est de la violence”, a déclaré Blumel dans des déclarations à Radio Agriculture, soulignant ce qui a été vécu dans les régions d’Antofagasta et de Concepción, “où la violence a été très dure. “.

Blumel a attiré l’attention sur les «attaques contre les casernes de police», qui ont blessé 76 policiers. “C’est pourquoi je veux valoriser le travail de la police”, a-t-il déclaré, selon le journal chilien “El Mercurio”.

À cet égard, il a souligné que si les sondages d’opinion reflètent un soutien de 2% pour les partis politiques et de 3% pour le Congrès, les carabiniers ont entre 35 et 40%. “C’est une institution qui … a vécu des situations complexes, mais qui réussira”, a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Intérieur a avancé que le gouvernement allait poursuivre les 283 détenus. “Nous nous attendons à ce que le parquet et le pouvoir judiciaire agissent avec la plus grande diligence et rigueur”, a-t-il déclaré.

Des protestations contre le gouvernement de Sebastián Piñera ont éclaté en octobre dernier pour une nouvelle hausse du prix du métro, mais ont rapidement augmenté pour dénoncer les inégalités sociales. Plus de 20 personnes sont mortes dans la répression des manifestations, en charge de la police et des militaires.

La promesse d’un processus constitutionnel, qui se concrétisera avec le plébiscite du 26 avril, a calmé les rues mais elles ont été réactivées à la suite du Festival international de la chanson de Viña del Mar, qui se tient ces jours-ci à Valparaíso.