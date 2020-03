Chili.- Polémique au Chili sur le nombre de manifestants lors de la marche des 8M à Santiago

MADRID, 9 mars (PRESSE EUROPE) –

Les carabiniers sont une fois de plus au centre de la controverse en raison du nombre qu’ils ont offert sur la participation à la marche qui s’est tenue le 8 mars à Santiago du Chili pour la Journée internationale de la femme, qui a placé 150 000 personnes, par rapport à la plupart de deux millions de manifestantes estimées par la coordinatrice féministe 8M.

Le chef du département d’analyse criminelle de la police, Patricio Santos, a dû expliquer que les données des 150 000 manifestants sont obtenues à partir des images capturées par un “ drone ”, selon lesquelles ils ont calculé une moyenne de 2,3 personnes par mètre carré.

Le problème est que le nombre est loin de ceux fournis par d’autres sources. La plus élevée est celle de la coordinatrice féministe 8M, organisatrice de la marche, qui parle de plus de deux millions de manifestants, tandis que l’Intendance de la région métropolitaine estime qu’il y avait plus de 1,2 million de personnes.

Interrogée lundi par la polémique, la porte-parole du gouvernement, Karla Rubilar, a déclaré qu ‘”il ne pouvait y avoir moins d’un demi-million de femmes”, précisant qu’il y en aurait “environ 800 000”.

Bien qu’il ait souligné qu’il ne partage pas le nombre de policiers, il a justifié les données fournies par l’organe de sécurité car “ils ont fait une première estimation, calcul à partir de la place Baquedano et n’ont pas bougé” à partir de là.

En outre, il a souhaité exprimer son soutien aux agents qui ont participé au déploiement de sécurité du 8M. “Les chansons contre les mousquetons m’ont beaucoup blessé … Elles s’occupaient des femmes lors d’une marche. Elles ne méritaient pas le discrédit ou les attaques qu’elles ont reçues, sauf lors d’une marche des femmes”, a-t-il déclaré, selon La Tercera. .

Dans le cadre de la marche féministe à Santiago du Chili, il y a eu des affrontements entre manifestantes et policiers qui, selon le rapport de l’Institut national des droits de l’homme (INDH), ont fait 12 blessées et 36 détenues.

Le ministre de l’Intérieur, Gonzalo Blumel, a reconnu qu ‘”il y avait eu des incidents”, bien qu’il ait souligné que “les policiers les avaient bien contenus”. “Nous avons eu une marche qui a eu un développement assez normal, tout à fait raisonnable”, at-il dit.

Au lieu de cela, la porte-parole de la coordinatrice féministe du 8M, Javiera Manzi, a dénoncé «la répression était forte». “Ils voulaient nous arrêter, ils nous ont lancé un autre gaz lacrymogène … Ils ne voulaient pas que nous arrivions et soyons autant que nous”, a-t-il dénoncé.

Manzi a cadré l’action des forces de sécurité dans “le contexte du terrorisme d’État”, faisant ainsi référence à la répression des manifestations qui ont éclaté en octobre dernier contre le gouvernement de Sebastián Piñera et fait plus de 20 morts .

Les revendications féministes au Chili se poursuivent ce lundi avec une grève qui a commencé avec des barricades et des coupures de circulation à Santiago. “Nous ne revenons pas à la normale, Monsieur le Président, nous l’interrompons, nous le renversons et nous allons continuer à le faire toute cette semaine et cette année”, a déclaré Manzi, selon Agencia Uno.