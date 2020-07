Chili.- Un mort et 1700 détenus pendant les manifestations sociales au Chili

SANTIAGO, 4 juil. (Agencia UNO / EP) –

Un homme de 21 ans a été abattu lors de manifestations sociales au Chili au cours desquelles plus de 1 700 personnes ont également été arrêtées, selon les autorités du pays.

L’incident mortel s’est produit dans la nuit de ce vendredi dans la ville de Padre Hurtado de Melipilla, à la périphérie de Santiago du Chili.

Le jeune homme a reçu une balle dans la poitrine. Il a été placé dans un taxi pour être transféré à l’hôpital local, mais il est décédé en chemin. De plus, des barricades et des perturbations persistent sur l’autoroute Sol au kilomètre 65,7, au péage d’entrée de Melipilla.

D’autre part, Carabineros a rapporté qu’un total de 1 706 personnes ont été arrêtées jeudi dans le pays. Neuf autres personnes ont été arrêtées vendredi dans la seule capitale.

Jusqu’à 1 547 détenus correspondent à des infractions à la quarantaine sanitaire (913 à Santiago et 634 dans d’autres régions du Chili) et 159 pour violation du couvre-feu (18 dans la région métropolitaine et 141 dans le reste du pays).