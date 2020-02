Chilindrina avoue qu’elle a une liaison avec son partenaire Edgar Vivar

María Antonieta de las Nieves «La Chilindrina» a été surprise en train d’embrasser Edgar Vivar, «M. Botija». Les célèbres acteurs de Chespirito ont été impliqués dans un scandale des mois après que la Chilindrina a été veuve. ils ont fait attendre

María Antonieta de las Nieves, mieux connue sous le nom de “ La Chilindrina ”, se remet toujours de la mort de son mari il y a quelques mois et était déjà impliquée dans un scandale avec son partenaire Chespirito, l’acteur Edgar Vivar connu pour ses rôles de “ Ñoño »et« M. Botija ».

Il s’avère qu’une photographie où les acteurs sont apparus en train de s’embrasser sur la bouche à Noël dernier, a déclenché de nombreuses spéculations sur une relation présumée entre eux, ce qui n’a pas été bien vu par plusieurs de ses partisans qui considèrent un manque de respect pour le deuil que l’actrice a pour son mari nouvellement décédé.

Les caméras du programme «Ventaneando programa» ont interviewé «La Chilindrina» pour connaître son point de vue à ce sujet et María Antonieta de las Nieves n’a pas hésité à briser le silence et à clarifier la situation.

«Ne me dites même pas, ça m’a donné tellement de courage … Ma fille m’a fait une fête surprise, a invité mes amis, j’ai quatre amis, l’un d’eux est Edgar Vivar, donc, ma fille rend sa maison très belle à Noël, belle et la voir Edgar me dit qu’il veut une photo avec l’arbre et j’ai dit ‘oui, mais prends une photo’ et j’ai dit au photographe ‘quand j’en dis trois, je vais me tourner pour embrasser Edgar sur la joue puis à la photo et il se tourne parce qu’il pensait que j’avais dit qu’il s’était tourné pour embrasser et nous l’avons donné à nos bouches », a-t-il commencé à expliquer.

Même si ‘La Chilindrina’ raconte le scandale qui a été armé par la photographie: “Nous ne touchons même pas nos lèvres s’il vous plaît, puis ils ont inventé qu’une romance passionnée, un baiser d’amour, un ajale, ne le broie plus … Comment pouvez-vous penser que les cinq mois qu’elle va sortir avec un ami d’il y a 50 ans, s’il vous plaît… », a expliqué l’actrice.

Cependant, non seulement ils l’ont dérangée, car Edgar Vivar a également eu un mauvais moment: «Il était également en colère parce qu’ils lui parlaient et parlaient du centre de l’Amérique du Sud, des États-Unis, partout, comment est mon la romance, eh bien la romance, c’est comme quand vous dites bonjour à un ami ou un membre de la famille et touchez involontairement vos lèvres, c’est comme ça… », a-t-il expliqué.

Les commentaires des gens n’ont pas attendu: «Quel est le problème de savoir si vous avez embrassé Edgar ou non? Ni que c’était une chose de l’autre monde »,« Ne dérange pas Maria Antonieta tu as une belle amitié depuis des années »,« Tu veux t’embêter pour un baiser innocent, il peut aussi y avoir une relation pour des raisons évidentes »,« Et oui ou pas qui s’en soucie, ils sont uniques sont les acteurs les plus aimés. “

Vous pouvez voir les aveux dans la vidéo ici.