Chiqui Delgado enseigne l’élégance à la sensuelle Jullye Giliberti

L’actrice, Chiqui Delgado, petite amie du journaliste Jorge Ramos, a donné des cours d’élégance à l’actrice, Jullye Giliberti, l’épouse du présentateur, Fernando del Rincón et a montré que vous n’avez pas besoin de montrer trop de peau pour être sensuelle.

Sur son compte Instagram, Jullye Giliberti a ravi ses followers avec une photo dans laquelle elle apparaît dans la salle de gym avec une petite couleur métallique courte et un haut noir. Sur l’image, la femme de Fernando del Rincón revendique son corps tourné par l’exercice et sans une goutte de maquillage sur son visage.

«Si vous allez m’apprendre à m’entraîner, laissez-le transpirer et sans maquillage car il coule! Vérifié. Transpiration et entraînement dans cet ordre », a écrit l’actrice dans son billet.

Les utilisateurs n’ont pas manqué l’occasion de la féliciter. “J’adore la criollita .. Dans d’autres pays, le maquillage coule et ici au Venezuela ça coule”, “Oh ma belle @juliegililberti J’adore tes côtes fils de ta collection Je veux un bisous du Venezuela à Madrid”

Ses fans ont reconnu la beauté et le corps magnifique de Jullye Giliberi, alors ils l’ont fait savoir. “Waoo … Ça ne m’atteint pas avec un comme …”, “Chama, comme tu es belle. Que Dieu vous bénisse “,” Dans la figure 2 vous êtes très beau dans la figure 1 vous êtes très bon et en conclusion ce que vous voyez le boulanger Fer del Rincón est du pur Lomito !!! “.

L’entraînement au gymnase exige non seulement du désir, mais aussi de la discipline et de la persévérance, alors les admirateurs de Jullye Giliberti ont reconnu leur effort. «J’admire la force de volonté que vous devez exercer. Je me dis tous les jours que je vais m’inscrire au gymnase et rien paresseux ne m’attaque. »

Un autre de ses fans a déclaré: «Le corps, enfin vénézuélien. C’est le résultat de la persévérance et de la discipline ce qui me manque mon @ kellyfuenmayor2 “

Cependant, certains vous recommanderont de concentrer votre exercice sur d’autres parties du corps. “Travailler le cul plus … j’aime ça … très joli.”

Cependant, ce même jour, l’actrice, Chiqui Delgado, a montré qu’il n’était pas nécessaire de montrer sa peau pour obtenir plus de 15 000 likes, 12 000 de plus que Jullye Giliberi sur Instagram.

La belle petite amie du journaliste Jorge Ramos, a été présentée avec un trench en cuir noir, maquillé très naturellement. L’image est accompagnée du texte: «Une femme ouverte est le meilleur look! Mode durable et respectueuse de la planète, cuir vegan par @ davidlernerny “.

«Quels yeux! Quelle bouche! Quel visage !!! Magnifique !!!!!!! as Always !!!! “,” Beautiful all the complete picture “,” Hello, baby, how beautiful you look with that leather look “,” You look very good, Chiqui you are very elegant “, ont commenté certains” fans “.

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas positifs et certains utilisateurs d’Instagram ont critiqué leurs dépenses: «Très belle veste, mais beaucoup d’enfants qui sont arrivés au Venezuela avec l’argent que vous avez dépensé à vous habiller comme ça»; Cependant, son «fan» l’a défendue: «C’est pourquoi elle travaille dur, qu’est-ce qui ne va pas avec elle?» La Bible dit que le travailleur est digne de son salaire. “