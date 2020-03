Chiquis Rivera après lui avoir dit qu’elle avait de la cellulite, semble plus jolie

La fille de Jenni Rivera a téléchargé une photo il y a quelques jours et ils ont remarqué de la cellulite sur ses jambes. Maintenant, Chiquis Rivera semble plus jolie que jamais et plus mince L’image a près de 130 000 likes jusqu’à présent

La chanteuse Chiquis Rivera a surpris ses followers en téléchargeant une image sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle a l’air spectaculaire, plus jolie que jamais et plus mince, quelques jours avant qu’ils ne remarquent de la cellulite sur ses jambes et la détruisent sur les réseaux sociaux .

Sur cette photo, la fille de feu la chanteuse Jenni Rivera a écrit: “@fashionnova FashionNovaPartner – Elle a ce miam miam!”.

Jusqu’à présent, la publication compte près de 130 000 mentions J’aime, y compris des membres de sa famille, tels que Rosie Rivera et Mme Rosa Rivera, ainsi que le consultant en image et pilote espagnol, Jomari Goyso.

Chiquis Rivera porte une tenue rose attachée à son corps qui montre qu’elle est plus mince, en plus de faire ressortir ses courbes. En outre, il convient de noter la coiffure et le maquillage spectaculaires portés par la fille de Jenni Rivera.

Les réactions à cette image ne pouvaient pas être absentes, comme celle de l’internaute qui a écrit: “Pretty in pink”, à laquelle la chanteuse s’est bornée à la remercier, tandis qu’une autre a fait remarquer qu’elle était maigre, avouant Chiquis Rivera: “Nous l’avons emmenée là-bas !!! Petit à petit », ce qui implique que vous suivez un régime ou que vous faites plus d’exercice.

“Perfection”, “Beauty”, “My favorite … butt”, “I love you”, “You are very beautiful”, “I love your long hair”, “You look very thin, oh my God”, “You look amazing” , “Comme c’est cool”, lui disent certains de ses followers.

Les compliments et les recommandations pour la fille de Jenni Rivera ont continué de s’accumuler les uns après les autres: «Wow! Chaud, chaud, beau comme ma diva Jenni »,« Brille, bébé, brille, et celui qui te dérange, couvre tes yeux »,« Sweet mamacita ».

Pour sa part, une adepte de cette tenue a rappelé à une chanteuse décédée: «Cette tenue m’a rappelé Selena», tandis qu’une autre l’a placée dans un meilleur endroit qu’une mondaine célèbre: «Mieux que Kim Kardashian».

Les admirateurs ne manquaient pas: “What the …”, “Mamasota, how beautiful you are”, “What piernotas, Chiquis”, “Now stand up straight”.

Il y avait ceux qui doutaient encore que la femme sur la photo était Chiquis Rivera: “Wow, tu n’as même pas l’air d’avoir l’air spectaculaire.”

De plus, la fille de Jenni Rivera a inspiré des messages plus “poétiques”: “C’est trop de beauté, tu passes”, “Chula, cool, toujours beauté”, “Dieu a créé un si bel être.”

Pour sa part, une utilisatrice ne croyait pas que ce changement était le résultat d’un régime ou d’un exercice et a fait la déclaration suivante: “Oui, le chirurgien vous a très bien laissé”.

Une admiratrice a reconnu que Chiquis Rivera s’appliquait dans sa vie quotidienne: “Félicitations @chiquis, vous voyez les résultats petit à petit”, tandis qu’un autre s’étonne: “Oh, mon Dieu, j’aime ton corps, j’aimerais pouvoir avoir un corps comme le vôtre. “