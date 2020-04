Chiquis Rivera arrière tout en exhibant Claudia Galván lui donne une leçon

La chanteuse partage une photo dans laquelle “elle se sent reconnaissante” Alors que Chiquis Rivera possède un cul très couvert, Claudia Galván lui donne une leçon en montrant son corps en lingerie noire L’ex de Lorenzo Méndez, actuel mari de Chiquis, a l’air spectaculaire

Il semble que la compétition ne se termine pas, car alors que Chiquis Rivera possède un cul très couvert, Claudia Galván, ex de Lorenzo Méndez, actuel mari de la chanteuse, lui donne une formidable leçon montrant son corps en lingerie noire, à la recherche spectaculaire.

Et bien qu’ils ne soient pas comparés dans le nombre de likes et de commentaires, puisque Chiquis Rivera prend la rue de Claudia Galván, vous pouvez voir une grande différence entre les deux images, car Claudia ne laisse rien à l’imagination.

En premier lieu, la fille de feu la chanteuse Jenni Rivera, dit dans cette publication qu’elle peut être trouvée sur son compte Instagram officiel, et qu’elle est sur le point d’atteindre 80 000 likes, «qu’elle se sent reconnaissante».

La chanteuse Chiquis Rivera se démarque avec une tenue bleue très originale attachée à son corps, en plus de quelques baskets roses et un joli chapeau, en plus de donner plusieurs raisons de se sentir reconnaissant:

“A cause de la pluie, parce qu’elle nettoie. Pour ma maison jaune, car un toit est au-dessus de ma tête. Par nature, parce que c’est la preuve que Dieu existe vraiment. “

Aussi, la chanteuse en profite pour demander à ses followers ce dont ils sont reconnaissants, en plus d’avouer que c’est sa sœur, Jenicka, qui lui a appris cela.

Il convient de noter que, dans un autre commentaire, Chiquis Rivera dit que la photo a été prise par son mari actuel, Lorenzo Méndez, ex de Claudia Galván, à qui elle dit: “Merci, bébé”.

Bien que l’on pense que Lorenzo répondrait immédiatement, ce n’est pas le cas, au contraire, ce sont des adeptes qui le font: “Tu es très jolie, tu es très belle, très jolie, très jolie, maman, mon amour platonique”, “Mets-moi les fesses … sur mon visage”.

Pour sa part, sa tante, Rosie Rivera, a avoué “qu’elle aimerait porter ça toute la journée”, ce à quoi Chiquis Rivera a répondu avec quelques sourires d’un visage aimant et de trois coeurs rouges.

Bien qu’il y ait eu des adeptes qui ont répondu à sa question, l’admirateur n’a pas manqué de faire une révélation forte: “Je veux avoir ton corps aussi bien que le tien et c’est pourquoi je me lève pour faire de l’exercice avec toi et Sarah”.

Un internaute distrait lui a dit: “Félicitations pour ta grossesse”, à laquelle la chanteuse, fille de Jenni Rivera, a répondu: “Laquelle? Hahaha. “

D’autres internautes ont également donné leur avis: “Elle a eu la mauvaise sœur, hahaha, peut-être qu’elle pensait que tu étais Jacqie”, “Non, dans la vidéo qui a été mise en ligne, ils commentent cela, elle a un ventre de femme enceinte.”

Les compliments n’arrêtaient pas d’arriver pour la chanteuse, malgré le fait qu’elle ait demandé à ses fans de lui dire ce pour quoi ils étaient reconnaissants: «Je veux dire, un grand homme», «Tu es mignon, tu es très savoureux, tu es mon amour Platonic “,” Mais combien de perfection dans une photo “,” Vous ressemblez à un sandwich entier “,” La perfection n’existe pas, mais vous êtes apparu “,” Nalgo … préféré “,” Votre visage ne fait-il pas mal d’être si épinglé … belle?”.

