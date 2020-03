Chiquis Rivera Claudia Galván fait la paix mais quelque chose ne va pas

La fille de Jenni Rivera et Claudia Galván se rencontrent à la petite fête de Vicky La femme de Lorenzo Méndez et son ex font la paix, mais quelque chose ne va pas Les utilisateurs disent à Chiquis Rivera qu’elle n’a pas honte parce que Claudia ne veut pas d’elle

La chanteuse Chiquis Rivera a assisté à la célébration de la petite Vicky, fille de son mari, Lorenzo Méndez, et Claudia Galván. Les femmes ont fait la paix lors de cette fête, mais quelque chose s’est mal passé.

Sur le compte Instagram de @escandalo_o, Claudia Galván et la fille de Jenni Rivera portent des tenues très similaires, dans le style des années 80, ce qui n’est pas passé inaperçu auprès des internautes.

“Je ne sais vraiment pas pourquoi c’est qu’une personne n’a pas honte d’aller chez une autre personne qui ne peut pas le supporter, et à part cela, elle a également commencé à insulter la mère de la fille du marié”, a déclaré un utilisateur, se référant à Chiquis Rivera.

Cette même personne continue: “Dans ce cas, je donnerais au père son temps pour vivre avec la famille ce jour-là, mais évidemment il ne le laissera pas partir, il dira qu’il dormira à nouveau avec elle sur le canapé.”

Certains partisans de la fille de Jenni Rivera sont venus à sa défense: “Elle apprend que ce qui compte ce sont les enfants et Chiquis est déjà sa femme”, “Et qu’est-ce que cela a à voir avec ça? Donnez de l’espace à votre belle-fille avec ses parents. »

Il y a aussi ceux qui ont remarqué que Claudia Galván et Chiquis Rivera étaient habillées de manière très similaire: “Pourquoi voulez-vous copier la ‘baby momma’? Parce que même les cheveux ».

Le récit de @escandalo_o a précisé que ce n’est pas que l’un copie l’autre, mais qu’il fallait les habiller. Le même utilisateur a commenté: “Et elle m’a demandé si les maris des deux devaient également être les mêmes, car les deux étaient en noir et blanc.”

Un internaute a précisé que sa préférée était Claudia Galván: “Eh bien, Chiquis sera la soi-disant fille célèbre de, nièce de, mais Claudia la prend à mon avis, elle a l’air super jolie et sexy.”

Quelqu’un d’autre a dit ce qui suit à propos de la fille de Jenni Rivera: “Il a copié Claudia, alors elle a changé de tenue.”

Plus tard, une photographie a été divulguée dans laquelle apparaissent Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, Claudia Galván et la petite Vicky, ce qui a généré de nombreux commentaires: «Après la tempête, calme-toi, la plus heureuse, Vicky».

Les réactions n’ont pas attendu, laissant Claudia Galván un meilleur arrêt sur Chiquis Rivera: “Je ne sais pas, mais l’ex-femme est bien meilleure que les Chiquis, vraiment, que chercheront les hommes?”, Bien que quelqu’un ait remarqué un détail et ne voulait pas tais-toi: “Claudia n’a pas l’air mince comme les photos qu’elle télécharge.”

“Les filles, de quoi nous jeter la merde …, nous sommes au milieu de 2020, qu’elles aient l’air grosses ou pas, qu’elles en valent la peine, au lieu de se pencher en femmes qu’elles baisent … plus”, “Pour cette même raison, les photos des @chiquis, ce sont la réalité, les autres qui montent sont du pur filtre, ce n’est pas un péché d’être gros, le péché c’est de se rouler dessus ».